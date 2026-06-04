‘हम पहले से शादीशुदा है...’ चोरी-छिपे शादी के बंधन में बंध चुके हैं आमिर-गौरी? खुद मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने किया था खुलासा

Aamir Khan Gauri Spratt: आमिर खान और गौरी स्प्रैट 3 साल से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. हाल ही में दोनों की शादी की खबरें भी तेजी से वायरल हो रही है कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. दावों के मुताबिक, आमिर 5 जुलाई को गौरी के साथ तीसरी बार शादी करने जा रहे हैं. इसी बीच उनका एक पुराना बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने उन्होंने बताया था कि वे पहले से शादीशुदा हैं.
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Aamir Khan Gauri Spratt: बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आमिर अगले महीने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से शादी कर सकते हैं. चर्चा तो ये भी है कि वे 5 जुलाई को तीसरी बार शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. हालांकि, अभी तक इन खबरों पर आमिर या उनकी टीम की तरफ से कोई पक्का बयान नहीं आया है. फिर भी, फैंस इस बात को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं कि क्या आमिर खान अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं?
वैसे आमिर ने पहले कहा था कि वे दिल से गौरी के साथ खुद को शादीशुदा ही मानते हैं. पिछले साल जब आमिर खान ने अपने रिश्ते को कबूला था, तब उनसे शादी के प्लान के बारे में पूछा गया था. इस पर एक्टर ने कहा था, ‘गौरी और मैं एक-दूसरे को लेकर काफी सीरियस हैं. हम दोनों एक बेहद मजबूत रिश्ते में हैं. हम लाइफ पार्टनर्स की तरह साथ हैं’. उन्होंने कहा, ‘शादी की जहां तक बात है, तो मैं दिल से खुद को उनसे शादीशुदा ही मानता हूं. अब इस रिश्ते को कोई ऑफिशियल नाम देना है या नहीं, ये हम वक्त के साथ तय करेंगे’.
आमिर खान ने राज शमानी के शो में अपने दिल की बात शेयर करते हुए बताया था कि गौरी से मिलने से पहले उन्हें लगता था कि उनकी उम्र निकल चुकी है और इस मोड़ पर उन्हें कोई पार्टनर नहीं मिलेगा. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और दोनों की अचानक मुलाकात हो गई. धीरे-धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो पहले गहरी दोस्ती और फिर प्यार में बदल गया. आज आमिर और गौरी एक-दूसरे के साथ बेहद खुश हैं. वक्त बीतने के साथ उनका ये खूबसूरत रिश्ता कमजोर होने के बजाय और भी ज्यादा मजबूत हो गया.
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वैसे तो आमिर खान ने काफी लंबे समय तक मीडिया की नजरों से अपने प्यार को छिपाकर रख. लेकिन गौरी को अक्सर आमिर के फैमिली इवेंट्स और फिल्मों की स्क्रीनिंग पर साथ देखा गया है. अब ‘इंडिया फोरम्स’ की एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि दोनों बहुत जल्द एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. जब से सोशल मीडिया पर 5 जुलाई की तारीख सामने आई है, तब से फैंस काफी उत्सुक हैं. अब फैंस को बस आमिर खान की तरफ से इस खबर पर आधिकारिक मुहर लगने का बेसब्री से इंतजार है.
अगर ये शादी होती है, तो गौरी स्प्रैट एक्टर आमिर खान की तीसरी पत्नी बनेंगी. इससे पहले आमिर दो बार शादी के बंधन में बंध चुके हैं. उन्होंने अपनी पहली शादी साल 1986 में रीना दत्ता के साथ की थी. उस दौर में आमिर और रीना की लव स्टोरी फिल्मी दुनिया में खूब सुर्खियां बटोरती थी. दोनों का ये रिश्ता करीब साल तक चला, लेकिन साल 2002 में उन्होंने आपसी रजामंदी से एक-दूसरे से तलाक ले लिया. रीना दत्ता और आमिर खान के दो बच्चे हैं, जिनका नाम जुनैद खान और इरा खान है. अब गौरी स्प्रैट को डेट कर रहे हैं.
रीना से तलाक के बाद आमिर की जिंदगी में किरण राव की एंट्री हुई. इन दोनों की पहली मुलाकात सुपरहिट फिल्म ‘लगान’ के सेट पर हुई थी. शूटिंग के दौरान दोनों में दोस्ती हुई जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. इसके बाद दिसंबर 2005 में दोनों ने शादी कर ली. शादी के कुछ साल बाद 2011 में सरोगेसी की मदद से उनके बेटे आजाद राव खान का जन्म हुआ. आमिर और किरण का ये खूबसूरत सफर करीब 16 साल तक चला. हालांकि, आपसी मतभेदों के कारण साल 2021 में दोनों ने एक-दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया.
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