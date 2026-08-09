‘चौथी शादी कब कर रहे...?’, सनी देओल संग KBC 18 पहुंचे आमिर खान, गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी को लेकर खूब हुए ट्रोल

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान जल्द ही अमिताभ बच्चन के क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति‘ के 18वें सीजन में बतौक गेस्ट नजर आने वाले हैं और उनके साथ सनी देओल और प्रीति जिंटा भी नजर आएंगी. ये तीनों सितारे अपनी आने वाली नई फिल्म ‘बंटवारा 1947’ का प्रमोशन करने के लिए अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठेंगे. ये फिल्म 14 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसी बीच KBC 18 का नया प्रोमो रिलीज किया गया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है.
शो के प्रोमो में आमिर, बिग ही से इस सीजन की नई थीम ‘सोचना पड़ेगा’ के बारे में सवाल पूछते नजर आ रहे हैं. आमिर पूछते हैं, ‘सर, आपने प्रोमो में ‘सोचना पड़ेगा’ क्यों कहा है, आखिर ऐसा क्या नया होने वाला है?‘. इस पर बिग बी ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस बार खेल इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कंटेस्टेंट्स को हर सवाल का जवाब देने से पहले काफी गहराई से सोचना पड़ेगा, जिसके बाद आमिर खान भी अमिताभ बच्चन की इस बात से पूरी तरह सहमति जताते हैं और कहते हैं, ‘सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है’.
इस प्रोमो के सामने आते ही जहां कुछ लोग शो को लेकर एक्साइटेड दिखे, वहीं बहुत से यूजर्स ने आमिर को उनकी पर्सनल लाइफ के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया. हाल ही में आमिर ने गौरी स्प्रैट से तीसरी शादी की, जिसको लेकर यूजर्स कमेंट सेक्शन में उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘अमिताभ सर को आमिर से पूछना चाहिए कि वो चौथी शादी कब करने वाले हैं?’. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘क्या आमिर यहां ज्ञान देने आए हैं या अपनी शादियों का हिसाब देने’. इस तरह के ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं.
इतना ही नहीं, यूजर्स ने शो की थीम ‘सोचना पड़ेगा’ को आमिर की शादियों से जोड़ दिया. आपको बता दें कि आमिर खान ने इसी साल 5 जुलाई को गौरी स्प्रैट से बांद्रा स्थित अपने घर पर एक प्राइवेट इवेंट में शादी की. दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज की और फिर करीबी रिश्तेदारों के साथ इसका जश्न मनाया. आमिर की सबसे पहली शादी साल 1986 में रीना दत्ता से हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे जुनैद खान और इरा खान हैं. 16 साल साथ रहने के बाद 2002 में दोनों का तलाक हो गया.
इसके बाद 2005 में उन्होंने किरण राव से शादी की, जिनसे उनका एक बेटा आजाद राव खान है. किरण से भी 2021 में उनका रिश्ता खत्म हो गया. वहीं, अगर ‘कौन बनेगा करोड़पति‘ के 18वें सीजन की बात करें तो ये 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर शुरू होने जा रहा है. हमेशा की तरह इस बार भी शो को महानायक अमिताभ बच्चन ही होस्ट कर रहे हैं. इस बार शो की पूरी थीम समझदारी और सही फैसले लेने पर आधारित रखी गई है, ताकि खेल में नया रोमांच बना रहे.
इसके अलावा ये शो अमिताभ बच्चन और सनी देओल के पुराने फैमिली रिलेशन की याद भी ताजा करता है. अमिताभ और सनी के पिता धर्मेंद्र ने मिलकर ‘शोले’, ‘चुपके चुपके’ और ‘राम बलराम’ जैसी कई ऐतिहासिक फिल्मों में एक साथ काम किया था. इस खास एपिसोड में लोगों को न सिर्फ नई नॉलेज और गेम का संगम देखने को मिलेगा, बल्कि पुराने जमाने की कई खूबसूरत यादें भी ताजा होंगी. जब सनी देओल और अमिताभ बच्चन एक साथ टीवी स्क्रीन पर होंगे, तो सिनेमा के दो बड़े घरानों की बॉन्डिंग साफ नजर आएगी.