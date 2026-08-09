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‘चौथी शादी कब कर रहे...?’, सनी देओल संग KBC 18 पहुंचे आमिर खान, गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी को लेकर खूब हुए ट्रोल

Aamir Khan KBC 18: केबीसी 18 के मंच पर फिल्म 'बंटवारा 1947' के प्रमोशन के लिए पहुंचे आमिर खान, सनी देओल और प्रीति जिंटा का अमिताभ बच्चन ने शानदार स्वागत किया. हालांकि, प्रोमो सामने आते ही फैंस ने आमिर को उनकी तीसरी शादी पर जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 09, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:18 AM IST
‘चौथी शादी कब कर रहे...?’, सनी देओल संग KBC 18 पहुंचे आमिर खान, गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी को लेकर खूब हुए ट्रोल
Image Credit: Aamir Khan KBC 18

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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