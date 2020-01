'अंदाज अपना अपना' के निर्माता के निधन पर दुखी हुए आमिर, ट्वीट कर कही दिल की बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) ने फिल्म निर्माता विनय सिन्हा के निधन पर शोक जताया है. साल 1994 में आई विनय की मशहूर कॉमेडी फिल्म 'अंदाज अपना अपना' में उन्होंने सलमान खान और आमिर की जोड़ी को दर्शकों के सामने पेश किया था, जिसे आज भी लोगों द्वारा याद किया जाता है. फिल्म में रवीना टंडन और करिश्मा कपूर भी थीं. राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित इस फिल्म को देखकर आज भी हंसी के फव्वारे छूट जाते हैं.

Saddened to hear about the demise of Vinayji, the producer of Andaaz Apna Apna. It will remain one of my most memorable experiences and films. My heartfelt condolences to Vinayji's family. May his soul rest in peace.

— Aamir Khan (@aamir_khan) January 24, 2020