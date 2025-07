Aankhon Ki Gustaakhiyan Twitter Review: विक्रांत मैसी तो लाजवाब, लेकिन डेब्यू फिल्म में बुरी तरह ट्रोल हुईं शनाया कपूर; पढ़ें रिएक्शन

Aankhon Ki Gustaakhiyan Twitter Review: विक्रांत मैसी संग शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म 'आंखों की गुस्ताखियां' शुक्रवार को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन संतोष सिंह ने किया है. फिल्म में विक्रांत मैसी और शनाया कपूर की बेहतरीन केमिस्ट्री दिखाई गई है। फिल्म में शनाया कपूर एक थिएटर आर्टिस्ट की भूमिका में और विक्रांत फिल्म में एक अंधे संगीतकार की भूमिका हैं. एक तरफ एक्टर टर्न क्रिटिक कुलदीप घड़वी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर 'आंखों की गुस्ताखियां' का रिव्यू शेयर करते हुए एक लंबा नोट लिखा है. वहीं, दूसरी ओर सोशल मीडिया पर इसे निगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं. तो चलिए एक नजर डालते हैं फिल्म को मिलने वाले रिएक्शन.

सोशल मीडिया पर इसे निगेटिव रिव्यू

एक यूजर ने लिखा, 'अच्छे संगीत के बावजूद, लोगों में आंखों की गुस्ताखियां को लेकर कोई उत्साह नहीं है. यहां तक कि इसके टारगेटेड दर्शक यंग है,जो कि इसकी रिलीज की तारीख से अनजान हैं.फिल्म को पहले दिन 5 करोड़ रुपये की कमाई करने में भी मुश्किल होगी और लगातार नई रिलीज के साथ, इसके लिए खोई हुई जमीन वापस पाना मुश्किल होगा. अंदरूनी रिपोर्ट्स भी बहुत एक्साइटिंग नहीं है. शनाया कपूर को अपनी पहली फिल्म के लिए कोई बेहतर प्रोजेक्ट चुनना चाहिए था. विक्रांत मैसी को भी झटका लगेगा. यह एक बेहद खराब शुरुआत की ओर बढ़ रही है.

Despite decent music, there is simply NO excitement about #AankhonKiGustaakhiyan among the people. Even its target audiences - the youngsters - are unaware about its release date.

The movie will struggle to even collect Rs 5 crore net on Day 1 and with a steady flow of new… pic.twitter.com/gaQriTMkc2

— Navneet Mundhra (@navneet_mundhra) July 9, 2025