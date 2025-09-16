आप और सलमान एक जैसे...; फराह खान ने बाबा रामदेव की 'भाईजान' से क्यों की तुलना, सुनते ही हंस पड़े योग गुरु

Farah Khan Vlogs: फराह खान ने हाल ही में अपने कुकिंग व्लॉग के ताजा एपिसोड के लिए बाबा रामदेव के हरिद्वार स्थित आश्रम का दौरा किया.
हाल ही में फराह खान ने अपने कुकिंग व्लॉग के एपिसोड के लिए बाबा रामदेव के हरिद्वार स्थित आश्रम का दौरा किया. इस दौरान बाबा रामदेव ने खुद फराह को अपने विशाल आश्रम का दौरा कराया, जिसमें ध्यान केंद्र से लेकर कॉटेज तक शामिल हैं, जो सुकून और आध्यात्मिक विकास के लिए बनाए गए हैं. आश्रम दिखाते हुए बाबा रामदेव ने कहा, 'हमने लोगों के रहने के लिए महल बनाए हैं, और अपने लिए झोपड़ी.'
फराह खान की बात सुन हंस पड़े योग गुरु
फराह खान ने अपने ह्यूमर के साथ तुरंत जवाब दिया, 'तो आप और सलमान खान एक जैसे हैं. वो भी 1BHK में रहता है और सबके लिए महल बनाता है.' इस तुलना पर बाबा रामदेव जोर से हंसे और बोले, “हां, ये बात तो सही है.” मजेदार बातचीत यहीं नहीं रुकी. फराह ने बाबा रामदेव की ऊर्जा और आकर्षक व्यक्तित्व की तारीफ की और पूछा कि क्या उन्होंने कभी बॉलीवुड में आने के बारे में सोचा. इस पर बाबा रामदेव हंसते हुए बोले, 'हे भगवान.'
फराह खान ने 2024 में अपना कुकिंग व्लॉग शुरू किया था, जिसमें वह अपने भरोसेमंद कुक दिलीप के साथ अलग-अलग सेलेब्रिटीज के घरों में जाकर नई रेसिपी बनाती हैं और मजेदार बातचीत करती हैं. यह शो उनकी मजेदार केमिस्ट्री की वजह से काफी पसंद किया जा रहा है. दिलीप भी अपनी सादगी और फराह के साथ मजेदार बातचीत की वजह से फैंस के चहेते बन गए हैं. हाल ही में उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें 11 सितंबर को मुंबई में हुए यूट्यूब फैनफेस्ट में खास जगह दिलाई
