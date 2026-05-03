आप ब्रश क्यों नहीं करते…? 'आतंकवादी' कमेंट पर समय रैना का पलटवार, कपिल के शो में सुनील पाल को दिया मुंहतोड़ जवाब

समय रैना हाल ही में कपिल शर्मा के शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कॉमेडियन सुनील पाल के ‘आतंकवादी’ कमेंट पर करारा जवाब दिया है.
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जब 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ ने वर्ल्ड लाफ्टर डे पर अपना स्पेशल एपिसोड टेलीकास्ट किया, तो ये सिर्फ एक कॉमेडी नाइट नहीं थी, बल्कि पुरानी बातें, कॉन्ट्रोवर्सी, स्ट्रैस और कई जोक्स से भरपूर थी. इस एपिसोड में समय रैना और रणवीर अल्लाहबादिया गेस्ट बन कर आए थे, जिससे ये सीजन का सबसे पॉपुलर एपिसोड बन गया. लेकिन कॉमेडी नाइट का ये एपिसोड उस समय पूरी तरह से बदल गया जब दिग्गज कॉमेडियन सुनील पाल ने कैमियो किया.
सुनील पाल की एंट्री होते ही होस्ट कपिल शर्मा ने मजाक बनाते हुए कहा कि कैसे सुनील ने एक बार समय रैना को ‘कॉमेडी का आतंकवादी’ करार दिया था. कपिल ने कहा, ‘सुनील भाई जब भी मंच पर जाते हैं हमेशा बोलते हैं मैं सुनील पाल की कॉमेडी का लाल और समय को ये कॉमेडी का आतंकवादी बोलते हैं. ऐसा कौन सा आपने इनको मुंह से ग्रेनेड फेंके हुए देख लिया? जो आप ऐसा कहते हैं.
समय रैना को कह दिया ‘आतंकवादी’
कपिल की इस बात के बाद जवाब देते हुए सुनील पाल ने कहा, ‘कपिल भाई अगर ये मुंह से ग्रेनेड मार देते तो अच्छा था, लेकिन जो ये मारते हैं वो सहा नहीं जाता. जो समाज में नहीं आता वो समाज में नहीं आता और जो समाज में नहीं आता वो तो आतंकवादी ही होता है ना?’ (कपिल भाई, अगर उसने वास्तव में अपने मुंह से हथगोले फेंके होते, तो यह बेहतर होता - लेकिन वो जो फेंकता है वो कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप सहन कर सकें. जो लोग नहीं समझते हैं उसे समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है और जो समाज में स्वीकार नहीं किया जाता है... उसे आतंकवादी माना जाता है, है ना?’
समय का करारा जवाब
सुनील पाल के कमेंट के बाद समय रैना ने करारा जवाब देते हुए कहा, 'इनको मुझसे इतनी ही दिक्कत है, मैं क्या कहूं- कि मैं अपने मुंह से ग्रेनेड फेंकता हूं? मुझे क्या कहना चाहिए? जो भी मुद्दा है मुझे बताओ,'’ मजाकिया कमेंट करने से पहले उन्होंने कहा, 'मैं मेलों में प्रदर्शन नहीं करता, मैं बकवास करता हूं. मुझे आपसे कोई समस्या नहीं है, और सर एक बात बताओ ‘आप अपने दांत ब्रश क्यों नहीं करते?' वहीं समय के मजाक के बाद सुनील ने कहा, ‘ब्रश करने का जमाना चला गया, मैं आया ही यहां पर पॉलिश करके हूं. अभी भी पॉलिश ही कर रहा हूं’.
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