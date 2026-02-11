Advertisement
trendingNow13105981
Hindi Newsबॉलीवुडसलमान खान के बाद बहनोई आयुष शर्मा की जान के पीछे पड़ा बिश्नोई गैंग, भेजा मैसेज, पुलिस ने रिकॉर्ड किया मैनेजर का स्टेटमेंट

सलमान खान के बाद बहनोई आयुष शर्मा की जान के पीछे पड़ा बिश्नोई गैंग, भेजा मैसेज, पुलिस ने रिकॉर्ड किया मैनेजर का स्टेटमेंट

Ranveer Singh को धमकी मिलने के बाद एक और शॉकिंग खबर है. सलमान खान के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने रणवीर सिंह के बाद सलमान खान के सगे बहनोई को धमकी भरा मैसेज भेजा है. इस मैसेज के बाद से बॉलीवुड में खलबली बढ़ गई है. यहां तक की सुरक्षा काफी टाइट कर दी है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 11, 2026, 06:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आयुष शर्मा और सलमान खान
आयुष शर्मा और सलमान खान

Aayush Sharma Threat: सलमान खान को लगातार मिल रही धमकी और रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के बाद फिल्म इंडस्ट्री से एक और चौंकाने वाली खबर है. बॉलीवुड के 'धुरंधर' एक्टर रणवीर सिंह को व्हाट्सऐप के वॉइस नोट के जरिए धमकी भरा मैसेज आया है. इस मैसेज के बाद एक्टर के घर के बाहर मुंबई पुलिस ने आनन-फानन में सिक्योरिटी बढ़ा दी है. वहीं, अब इस मामले में नया अपडेट आया है. रणवीर के बाद आयुष शर्मा को इसी गैंग ने धमकी भरा मैसेज भेजा है. आयुष शर्मा मामले में आरोपियों ने उसकी सलमान खान के रिश्तेदार होने पर टारगेट किया है.फिलहाल, मुंबई क्राइम ब्रांच ने आयुष शर्मा मामले में उसके मैनेजर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है.

करोड़ों की मांगी वसूली
रिपोर्ट् के मुताबिक सलमान के बहनोई से धमकी के साथ-साथ करोड़ों रुपये की वसूली भी मांगी गई है. इस घटना के बाद मुंबई पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है और लगातार इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है. मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी ईमेल के जरिए  भेजी गई है. लेकिन, इसे लेकर ना तो सलमान खान और ना ही उनके बहनोई की तरफ से कुछ कहा गया है. फिलहाल, इस मामले में पुलिस ने कोई ऑफीशियल शिकायत दर्ज नहीं की है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aayush Sharma (@aaysharma)

Add Zee News as a Preferred Source

 बिश्नोई गैंग के सदस्यों के मोबाइल लोकेशन ट्रेस
कहा जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक बिश्नोई गैंग से जुड़े कुछ संदिग्धों की मोबाइल लोकेशन कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घरों के आसपास ट्रेस हुई है.गैंग ने रेकी का काम अपने अलग-अलग गुर्गों को सौंप दिया था. फिलहाल, पुलिस इन सुरागों को इकट्ठा कर रही है और इसकी जांच आगे बढ़ा रही है. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aayush Sharma (@aaysharma)

बिश्नोई गैंग के सदस्यों के मोबाइल लोकेशन ट्रेस

कहा जा रहा है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक बिश्नोई गैंग से जुड़े कुछ संदिग्धों की मोबाइल लोकेशन कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घरों के आसपास ट्रेस हुई है. गैंग ने रेकी का काम अपने अलग-अलग गुर्गों को सौंप दिया था. फिलहाल, पुलिस इन सुरागों को इकट्ठा कर रही है और इसकी जांच आगे बढ़ा रही है. 

बिन शादी तीन बच्चों की मां बनीं ये एक्ट्रेस, फिल्मों के बाद अब डॉक्टर बनकर रच दिया इतिहास, उम्र 24 साल

कुछ दिन पहले हुई थी रोहित शेट्टी के घर फायरिंग
लगातार मिल रही धमकी और रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में दहशत का माहौल है. ऐसे में पुलिस काफी अलर्ट है और लगातार सितारों के घर सिक्योरिटी बढ़ा रही है.

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Ranveer SinghSalman KhanAayush Sharma

Trending news

'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'गोरी चमड़ी वाला कौन होता है फैसला लेने वाला....', ट्रंप के बयान पर खूब बरसे ओवैसी
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
India Pakistan News in Hindi
किराना पर किसने किया था अटैक? पाक पर प्रहार के 9 महीने बाद वायुसेना ने तोड़ी चुप्पी
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
Kalyan Banerjee
'बाहर आपको डार्लिंग कहता हूं...', कल्याण बनर्जी की बात पर संसद में जमकर लगे ठहाके
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
Rahul Gandhi
'मेरी सलाह मानी होती तो...', राहुल गांधी के बयान पर जगदंबिका पाल का पलटवार
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
Raghav Chadha
'हायर कर सकते हैं तो फायर क्यों नहीं...', संसद में आप MP राघव चड्ढा की खास मांग
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
CM Devendra Fadnavis
शक ठीक है पर राजनीतिक शक नहीं....रोहित पवार के सवालों पर बोले CM फडणवीस
दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पूजा रोकने को लेकर SC पहुंचा लाडले मशक दरगाह प्रबंधन
Mahashivratri puja
दरगाह परिसर में महाशिवरात्रि पूजा रोकने को लेकर SC पहुंचा लाडले मशक दरगाह प्रबंधन
गुलामों का व्यापार, गैंग वॉर, अफीम... बंगाल ने फिर देखा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह
bengal violence
गुलामों का व्यापार, गैंग वॉर, अफीम... बंगाल ने फिर देखा जमींदारों के खिलाफ विद्रोह
कांग्रेस ट्रंप से करती डील तो...राहुल गांधी ने संसद मार्शल आर्ट के दांव क्यों दिखाए?
Rahul Gandhi
कांग्रेस ट्रंप से करती डील तो...राहुल गांधी ने संसद मार्शल आर्ट के दांव क्यों दिखाए?
माफी मांगें उमर ...सीएम के आते ही विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने किया वॉकआउट
Omar Abdullah
माफी मांगें उमर ...सीएम के आते ही विधानसभा में हंगामा, BJP विधायकों ने किया वॉकआउट