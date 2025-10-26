Advertisement
आयुष शर्मा ने 'राजा साहब' के प्रोडक्शन हाउस से मिलाया हाथ, ला रहे पैन इंडिया फिल्म; निभाएंगे दमदार रोल

आयुष शर्मा ने 35वां जन्मदिन मनाया और पीपल मीडिया फैक्ट्री के साथ पैन इंडिया फिल्म साइन की. वह 'माई पंजाबी निकाह' और 'क्वाथा' में भी नजर आएंगे.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 26, 2025, 07:12 PM IST
आयुष शर्मा ने 'राजा साहब' के प्रोडक्शन हाउस से मिलाया हाथ, ला रहे पैन इंडिया फिल्म; निभाएंगे दमदार रोल

बॉलीवुड अभिनेता आयुष शर्मा ने रविवार को अपना 35वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर उन्होंने फैंस को बताया कि वह एक पैन इंडिया फिल्म करने जा रहे हैं. इसके लिए उन्होंने 'राजा साहब' के प्रोडक्शन हाउस पीपल मीडिया फैक्ट्री से हाथ मिलाया है.

बताया जा रहा है कि यह एक पैन-इंडिया फिल्म होगी, जिसे बड़े स्तर पर बनाया जाएगा. पीपल मीडिया फैक्टरी बैनर ने अब तक की कुछ सबसे यादगार फिल्मों का निर्माण किया है, जिनमें ‘मिराई’ और ‘गुडाचारी’ जैसी फिल्में शामिल हैं.

आयुष शर्मा ला रहे पैन इंडिया फिल्म

प्रोडक्शन हाउस ने इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी. उन्होंने आयुष शर्मा को जन्मदिन की बधाई देते हुए पोस्ट में लिखा, “आकर्षक और प्रतिभाशाली अभिनेता आयुष शर्मा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. हम आपको पीपल मीडिया फैक्ट्री परिवार में शामिल होते देखकर बेहद उत्साहित हैं.”

यह वही बैनर है, जिसने साउथ इंडियन फिल्मों के अभिनेता प्रभास की आने वाली फिल्म ‘द राजा साहब’ को प्रोड्यूस किया है. आयुष शर्मा से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि वह इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए पीपल मीडिया फैक्टरी के साथ जुड़कर बहुत खुश हैं. यह उनके लिए सम्मान की बात है. वह इस प्रोडक्शन हाउस की कुछ फिल्में देख चुके हैं, जो उन्हें काफी पसंद आईं. उनके साथ काम करने को लेकर वह बहुत ही उत्साहित हैं.

'राजा साहब' के प्रोडक्शन हाउस से मिलाया हाथ

‘लवयात्री’ और ‘अंतिम: द फाइनल ट्रुथ’ जैसी फिल्मों के साथ आयुष शर्मा ने अलग-अलग शैलियों में हाथ आजमाया है. वह नए किरदार चुनने में कभी हिचकिचाए नहीं हैं. बताया जा रहा है कि नई फिल्म में भी वह कुछ ऐसा ही एक अलग किरदार निभाते दिखाई देंगे.

आयुष शर्मा को पिछली बार फिल्म रुसलान में देखा गया था. वह इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘माई पंजाबी निकाह’ की शूटिंग कर रहे हैं, जो एक हल्की-फुल्की ड्रामा है. इसकी घोषणा इसी साल हुई थी. इसके साथ ही वह 'क्वाथा' नाम की फिल्म शूट कर रहे हैं. इसमें आयुष शर्मा और इसाबेल कैफ की जोड़ी दिखेगी. करण ललित भूटानी द्वारा निर्देशित यह फिल्म मणिपुर की पृष्ठभूमि पर आधारित एक एक्शन फिल्म है. इसमें आयुष आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं.

