अब पैंट पहनने में होता है मुश्किल, बढ़ती उम्र से परेशान हैं अमिताभ बच्चन; डॉक्टर ने दी ये सलाह
Advertisement
trendingNow12887819
Hindi Newsबॉलीवुड

अब पैंट पहनने में होता है मुश्किल, बढ़ती उम्र से परेशान हैं अमिताभ बच्चन; डॉक्टर ने दी ये सलाह

अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि उन्हें अब पैंट पहनने जैसे छोटे-छोटे काम में भी परेशानी होती है. जिम में मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि वह चल-फिर सकें.<br />उन्होंने लिखा,' पहले जो काम आसानी से हो जाते थे, अब उनके लिए दिमाग लगाना पड़ता है

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 19, 2025, 02:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब पैंट पहनने में होता है मुश्किल, बढ़ती उम्र से परेशान हैं अमिताभ बच्चन; डॉक्टर ने दी ये सलाह

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन की पुरानी और अपकमिंग फिल्मों की चर्चा बॉलीवुड के गलियारों में खूब चलती है. हाल ही में उन्होंने अपने पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन की धमाकेदार शुरुआत की है. इस बीच उन्होंने फैंस को जानकारी दी है कि अब वह उम्र के 83वें पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं और उन्होंने अपने रोजाना के कुछ काम करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि अब वह आसान कामों जैसे पैंट पहनने में भी मुश्किल महसूस करते हैं और इसके लिए डॉक्टर ने उन्हें बैठकर पैंट पहनने की सलाह दी है. 

 अमिताभ बच्चन ने फैंस को दिया अपडेट

सोशल मीडिया पर एक्टिव अमिताभ बच्चन फैंस से रोज बातचीत करते हैं. शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता होगा, जिस दिन वह अपने ब्लॉग में अपने दिल की बात नहीं करते. रविवार को अपने एक भावुक ब्लॉग शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि अब कैसे अब साधारण काम भी उनके लिए चुनौती बन चुके हैं. अपने पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने उस परंपरा का भी जिक्र किया, जब वह हर रविवार अपने घर जलसा के बाहर जमा फैंस से मिलने आते हैं. उन्होंने लिखा, 'जब तक मैं बाहर जाकर उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख लेता, यकीन ही नहीं होता कि इतने लोग सिर्फ मुझे देखने आए हैं. उनकी चीयरिंग मुझे ऊर्जा देती है और मेरे नर्वसनेस को खत्म कर देती है.' 
बिग बी ने यह भी स्वीकार किया कि अब उनकी दिनचर्या दवाइयों और जरूरी एक्सरसाइज से तय होती है. वह रोजाना जिम में मोबिलिटी एक्सरसाइज करते हैं ताकि चलने-फिरने की क्षमता बनी रहे. उन्होंने लिखा, 'पहले लगता था कि पुरानी आदतें आसानी से दोबारा शुरू की जा सकती हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि एक दिन का ब्रेक भी लंबे समय तक असर डाल जाता है. 

 पैंट पहनने में होती है दिक्कत 

अमिताभ बच्चन ने खुलासा किया कि उन्हें अब पैंट पहनने जैसे छोटे-छोटे काम में भी परेशानी होती है. जिम में मोबिलिटी एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि वह चल-फिर सकें.<br />उन्होंने लिखा,' पहले जो काम आसानी से हो जाते थे, अब उनके लिए दिमाग लगाना पड़ता है. 'डॉक्टर कहते हैं, कृपया बच्चन साहब, बैठकर पैंट पहनें. खड़े होकर ऐसा करने की कोशिश मत कीजिए, वरना बैलेंस बिगड़ सकता है और आप गिर सकते हैं.' उन्होंने मजाकिया अंदाज में जोड़ा कि शुरुआत में उन्हें इस सलाह पर हंसी आती थी, लेकिन अब महसूस होता है कि डॉक्टर सही थे. 

उन्होंने यह भी बताया कि उनके घर 'जलसा' में अब हर जगह हैंडलबार्स (सपोर्ट रेलिंग) लगवा दिए गए हैं, ताकि चलते-फिरते उन्हें सहारा मिल सके. बिग बी ने लिखा, 'अब सबसे साधारण काम, जैसे मेज से उड़कर गिरी हुई कागज की चिट को उठाना भी बड़ी मुश्किल लगती है. पहले लगता है कि यह तो आसान है, लेकिन अब समझ आता है कि यह बड़ा काम है. उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में यही दुआ की कि उनके फैंस को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि यह हकीकत हर इंसान के जीवन में एक दिन आती ही है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Amitabh Bachchan

Trending news

'राहुल किसी हमले से नहीं डरते', भाई के बाद बहन प्रियंका ने वोट चोरी पर खोला मोर्चा
Congress leader Priyanka Gandhi Vadra
'राहुल किसी हमले से नहीं डरते', भाई के बाद बहन प्रियंका ने वोट चोरी पर खोला मोर्चा
शुभांशु शुक्ला को लेकर विशेष सत्र में शामिल नहीं हुए राहुल, उदित राज ने बताई वजह
Rahul Gandhi
शुभांशु शुक्ला को लेकर विशेष सत्र में शामिल नहीं हुए राहुल, उदित राज ने बताई वजह
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
Netaji Subhash Chandra Bose
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
Netaji Subhash Chandra Bose
केरल की किताब में बड़ी गलती, सुभाष चंद्र बोस को लेकर कही ऐसी बात; लोग हो गए नाराज
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में बीजेपी नेता सीटी रवि का सरकार पर गंभीर आरोप
karnataka
कर्नाटक धर्मस्थल विवाद मामले में बीजेपी नेता सीटी रवि का सरकार पर गंभीर आरोप
माता वैष्णो देवी के लिए वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
vaishno devi yatra
माता वैष्णो देवी के लिए वापस चालू हुई हेलीकॉप्टर सेवा, खराब मौसम के कारण हुई थी ठप
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
Vice President
कौन हैं सुदर्शन रेड्डी? विपक्ष के होंगे उपराष्ट्रपति कैंडिडेट, जानें इनकी पूरी कहानी
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
mumbai red alert heavy rainfall
मुंबई हुई पानी-पानी, बारिश से त्राहिमाम; लोगों का फूटा गुस्‍सा- हम हो गए परेशान
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
Shubhanshu shukla
'क्या तुमने मेरा दिया होमवर्क किया?' PM ने पूछा, शुभांशु ने मुस्कुराकर दिया जवाब
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
vice president election
BJP ने जो कार्ड खेला-एकदम सही पड़ा; विपक्ष के नेता ने कह दी इसके उलट बात
;