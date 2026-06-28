अब्दु रोजिक के साथ करोड़ों की ठगी, अपनी ही टीम पर लगाए कमाई हड़पने के आरोप

अब्दु ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया कि लोगों को काफी गलतफहमियां है. उन्होंने कहा कि लोग उन्हें देखकर मान लेते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. उन्होंने कहा, 'लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन मेरे पास अपना घर या अपनी कार तक नहीं है. इसलिए सही लोगों के साथ काम करना बहुत जरूरी है. मेरी बस यही गुजारिश है कि लोग ईमानदारी से काम करें और किसी के साथ धोखा न करें.' उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनकी कम हाइट की वजह से कई लोग उन्हें कमजोर समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो आसानी से धोखा खा जाएंगे, लेकिन अब वो हर चीज को अच्छी तरह समझने लगे हैं.