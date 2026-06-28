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अब्दु रोजिक के साथ करोड़ों की ठगी, अपनी ही टीम पर लगाए कमाई हड़पने के आरोप

Abdu Rozik Defrauded: बिग बॉस के एक्स-कंटेस्टेंट अब्दु रोजिक ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने अपने साथ हुई धोखाधड़ी की घटना के बारे में बताकर फैंस को हैरान कर दिया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 28, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:27 PM IST
अब्दु रोजिक के साथ करोड़ों की ठगी, अपनी ही टीम पर लगाए कमाई हड़पने के आरोप

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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