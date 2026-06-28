अब्दु रोजिक के साथ करोड़ों की ठगी, अपनी ही टीम पर लगाए कमाई हड़पने के आरोप

'बिग बॉस 16' से इंडिया में जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल करने वाले सिंगर और रियलिटी टीवी स्टार अब्दु रोजिक ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासे किया है, जिसे सुनकर उनके फैंस भी हैरान रह गए हैं. अब्दु ने हाल ही में ये दावा किया है कि उनके साथ करोड़ों की धोखाधड़ी हुई है. इस ठगी के लिए उन्होंने किसी अंजान पर नहीं, बल्कि अपनी ही मैनेजमेंट टीम पर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि कई प्रोजेक्ट्स से मिले पैसों को उनकी टीम ने हड़प लिया है.
अब्दु ने कहा कि लोगों पर उन्होंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं लोगों ने उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया. उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि इस एक्सपीरियंस ने उन्हें सिखाया कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए.
अब्दु ने इस चौंकाने वाली घटना का जिक्र 'हाउस ऑफ जेन' पॉडकास्ट में बातचीत किया है, जिसमें उन्होंने कहा, 'इस दुनिया में लोगों को आपकी परवाह नहीं होती. मैंने तीन-चार साल तक अपनी पुरानी टीम के साथ काम किया. उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में मदद जरूर की, लेकिन मैंने जितने भी शो किए, उनकी कमाई उन्होंने अपने पास रख ली. सोचिए, मुझे 'बिग बॉस' के लिए एक डॉलर भी नहीं मिला. उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया और मेरी पूरी कमाई रख ली.' अब्दु का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
अब्दु ने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया कि लोगों को काफी गलतफहमियां है. उन्होंने कहा कि लोग उन्हें देखकर मान लेते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. उन्होंने कहा, 'लोग सोचते हैं कि मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन मेरे पास अपना घर या अपनी कार तक नहीं है. इसलिए सही लोगों के साथ काम करना बहुत जरूरी है. मेरी बस यही गुजारिश है कि लोग ईमानदारी से काम करें और किसी के साथ धोखा न करें.' उन्होंने आगे ये भी कहा कि उनकी कम हाइट की वजह से कई लोग उन्हें कमजोर समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि वो आसानी से धोखा खा जाएंगे, लेकिन अब वो हर चीज को अच्छी तरह समझने लगे हैं.
इसी इंटरव्यू में अब्दु ने अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में भी खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें ग्रोथ हार्मोन से जुड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनकी लंबाई सही से नहीं बढ़ सकी. इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी. अब्दु ने कहा, 'मुझे गर्व है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद मैं अपने परिवार के सात लोगों का खर्च उठा रहा हूं. मैं पहाड़ों में रहने वाले एक गरीब परिवार से आता हूं. मेरे परिवार के बाकी सभी लोगों की हाइट नॉर्मल है, लेकिन मैंने अपनी कमी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया.'
'बिग बॉस 16' के बाद अब्दु रोजिक कई इंडियन टीवी शोज में नजर आए. उन्होंने 'खतरों के खिलाड़ी' और 'लाफ्टर शेफ – अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सीजन 2' जैसे शोज में स्पेशल अपीयरेंस दी, जहां उनकी जोड़ी एल्विश यादव के साथ काफी पसंद की गई. वहीं साल 2024 में उनकी पर्सनल लाइफ भी खबरों में छाई रही. उन्होंने अपनी मंगेतर अमीरा के साथ सगाई की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन बाद में दोनों ने कल्च