/अभिजीत भट्टाचार्य ने किसिंग विवाद के बाद उदित नारायण को दी थी ये सलाह, सिंगर ने 1 साल बाद किया खुलासा; सुनकर रह जाएंगे हैरान

साल 2025 में उदित नारायण का लाइव कॉन्सर्ट का वीडियो तेजी से वायरल हो गया. वायरल वीडियो में उदित नारायण महिला फैन के गाल पर किस करते हुए नजर आए थे. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हुआ था. सोशल मीडिया पर फैन किसिंग को लेकर विवाद छिड़ गया था.
उदित नारायण के फैन किसिंग पर कुछ लोग सपोर्ट में थे वहीं कुछ लोग इस घटना के विरोध में थे. हाल ही में सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य ने बताया है कि उन्होंने उस समय में अपने दोस्त की कैसे मदद और कैसे उनका साथ दिया. अभिजीत ने बोला कि जब विवाद काफी बढ़ गया तो वह उदित के साथ थे वह उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे.
जब किसिंग विवाद बढ़ने लगा तो उन्होंने उदित नारायण को सलाह दी की वह मामले से बचने की बजाये जो भी हुआ है उसको मान लें और स्वीकार कर लें. अभिजीत भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने उदित को बताया है कि फैंस अक्सर अपने अलग-अलग अंदाज में अपना प्यार जाहिर करते हैं. मामले को किसी अन्य दिशा में ले जाने की कोई जरूरत नहीं.
एक इंटरव्यू में अभिजीत भट्टाचार्या ने बोला कि मैने उदित का कई बार साथ दिया, जब उसने हार मान ली थी तब भी मैंने उसका साथ दिया था. मैंने उदित से बोला बस हां लिख दो कि मैंने किस किया क्योंकि किसी ने मुझे किस किया. फिर बस हां कह दो, अगर मेरे फैंस आकर मुझे गले लगाते हैं तो मैं फैन का स्वागत करूगा.
जब काफी विवाद बढ़ गया था तो मैंने बोला कि अरे तुम उदित हो, अगर कोई तुम्हें किस करना नहीं चाहते तो किसे किस करना चाहेंगे. 50 लोगों में किसी ने तुम्हें किस कर दिया तो इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हो. मैंने उसे बोल दिया कि वह हां बोल दे कि उसने किस किया.
इंटरव्यू में अभिजीत भट्टाचार्य ने बताया है कि उन्होंने सोनू निगम का भी साथ दिया था. एक पुराने विवाद में उन्होंने सोनू का साथ दिया था. अभिजीत के अनुसार जब सोनू विवादों का सामना कर रहे थे, तब उनके आसपास कई लोग चुप रहे और कुछ लोगों ने दूरी बना ली, लेकिन उन्होंने सोनू का साथ दिया.