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अभिजीत भट्टाचार्य ने किसिंग विवाद के बाद उदित नारायण को दी थी ये सलाह, सिंगर ने 1 साल बाद किया खुलासा; सुनकर रह जाएंगे हैरान

उदित नारायण का महिला फैन के गाल पर किस करने का वीडियो काफी वायरल हुआ था. जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई थी. इस दौरान उनके दोस्त अभिजीत ने उन्हें ये सलाह दी थी.

Written ByShilpa
Published: Jul 24, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:29 AM IST
अभिजीत भट्टाचार्य ने किसिंग विवाद के बाद उदित नारायण को दी थी ये सलाह, सिंगर ने 1 साल बाद किया खुलासा; सुनकर रह जाएंगे हैरान

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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