थिएटर में फिर बजेगी तालियां, वर्ल्ड कप की जीत के जश्न में री-रिलीज होगी 'घूमर', अभिषेक-सैयामी की एक्टिंग पर फैंस होंगे फिदा

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Nov 05, 2025, 11:07 PM IST
Ghoomer Re-Release: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत के बीच, मशहूर फिल्मकार आर. बाल्की की फिल्म 'घूमर' एक बार फिर सिनेमाघरों में लौट रही है. यह फिल्म महिला क्रिकेट की हिम्मत, संघर्ष और जज्बे को सलाम करती है. पूरा देश महिला खिलाड़ियों की जीत का जश्न मना रहा है, ऐसे में फिल्म का दोबारा रिलीज होना इस जश्न की खुशी को दोगुना कर रहा है. 

थिएटर में री-रिलीज होगी फिल्म  
फिल्म के री-रिलीज पर बाल्की ने कहा कि 'घूमर' शुरू से ही महिला क्रिकेट और उसकी अटूट भावना को समर्पित रही है, और अब असल जिंदगी में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो यह फिल्म एक बार फिर दर्शकों के दिलों में उसी ऊर्जा को जगाने आ रही है. आर. बाल्की ने कहा कि वे बेहद उत्साहित हैं कि 'घूमर' फिर से बड़े पर्दे पर आ रही है. 

'उत्सव मनाने का एक तरीका'
उन्होंने कहा, 'यह फिल्म हमारी महिला क्रिकेटरों के अद्भुत प्रदर्शन का उत्सव मनाने का एक तरीका है. 'घूमर' हमेशा से उनकी हिम्मत और समर्पण को समर्पित रही है.' उन्होंने कहा कि असली जिंदगी का यह वर्ल्ड कप जीतने वाला मैच उसी मैदान, यानी डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जहां 'घूमर' की शूटिंग हुई थी. उन्होंने मुस्कराते हुए कहा 'दो मैच, एक फिल्मी और एक असली. दोनों एक ही पिच पर हुए. मैं दर्शकों की प्रतिक्रिया देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.' 

बता दें कि 'घूमर' का निर्देशन अवॉर्ड-विजेता निर्देशक आर. बाल्की ने किया है, जिन्होंने 'चीनी कम' और 'पा' जैसी यादगार फिल्में दी हैं. यह फिल्म 7 नवंबर को फिर से थिएटरों में रिलीज होगी. इसमें अभिषेक बच्चन, सैयामी खेर, शबाना आजमी और अंगद बेदी ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई हैं. फिल्म पहली बार अगस्त 2023 में रिलीज हुई थी और इसका वर्ल्ड प्रीमियर ऑस्ट्रेलिया में हुए 12वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में हुआ था, जहां इसे उद्घाटन फिल्म के रूप में दिखाया गया था. उस समय इसे दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने खूब सराहा था.

IANS

Ghoomer

