जिंदगी में पहली बार जीता अवॉर्ड, अभिषेक ने पत्नी को कहा ‘थैंक्यू’... अब ऐश्वर्या का वीडियो हो रहा वायरल, बोलीं- ‘दिखावा और बनावट...’

Abhishek Bachchan: अपने 25 साल के करियर में अभिषेक बच्चन ने पहली बार अपनी किसी फिल्म के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता, जिसके बाद वे काफी इमोशनल नजर आए, जिसके बाद उन्होंने पत्नी को धन्यवाद भी कहा. अब सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने...
Trending Photos
Aishwarya Rai Bachchan Throwback Video: 2000 में जे.पी. दत्ता की फिल्म 'रिफ्यूजी' से बॉलीवुड में अपने कदम रखने वाले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल हो चुके है और इतने सालों में पहली बार उन्होंने 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में अपनी फिल्म ‘I Want To Talk’ के लिए बेस्ट एक्टर (मेल) का अवॉर्ड जीता. ये पल उनके लिए बेहद इमोशनल था. मंच पर आते ही उन्होंने अपने माता-पिता, पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या का शुक्रिया अदा किया.
अभिषेक की आंखें नम थीं जब उन्होंने कहा, 'ऐश्वर्या और आराध्या, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे अपने सपनों को जीने दिया. आज जो ये अवॉर्ड मेरे हाथ में है, उसमें तुम्हारा बड़ा योगदान है'. उनकी इस इमोशनल स्पीच के साथ उनका वो खास पल भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसी बीच, ऐश्वर्या राय का भी एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ऐश्वर्या ने अपने ‘परफेक्ट पार्टनर’ के बारे में बताया था. उन्होंने कहा था, 'मेरा आदर्श पुरुष वो होगा जो मुझसे दीवानगी की हद तक प्यार करे'.
मैं दिल से रोमांटिक हूं - ऐश्वर्या राय
उन्होंने आगे कहा था, 'मैं दिल से रोमांटिक हूं, इसलिए मेरा पार्टनर भी रोमांस की भाषा समझने वाला होना चाहिए, फ्लर्ट नहीं, बल्कि असली रोमांस'. ऐश्वर्या ने आगे कहा था कि उन्हें ‘दिग्निटी’ यानी गरिमा बहुत पसंद है. उनके मुताबिक, आज की दुनिया में जहां दिखावा और बनावट ज्यादा है, वहां सच्ची गरिमा बहुत दुर्लभ और कीमती चीज है. ये बातें उन्होंने उस समय कही थीं जब उनकी और अभिषेक की मुलाकात भी नहीं हुई थी. बाद में दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित औक पसंदीदा जोड़ियों में से एक बन गई.
‘He को लिखा गया She...’, संजय कपूर की वसीयत पर बवाल, करिश्मा कपूर के बच्चों ने बोले- ‘पिता के नाम पर...’
इस फिल्म के दौरान हुई थी मुलाकात
अभिषेक और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात साल 1999 में फिल्म ‘ढाई अक्षर प्रेम के’ के फोटोशूट के दौरान हुई थी. उस वक्त दोनों सिर्फ दोस्त थे, लेकिन साल 2006 में फिल्म ‘उमराव जान’ की शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों के बीच गहरी समझ और सम्मान ने उनके रिश्ते को और मजबूत बनाया, जो आगे चलकर शादी तक पहुंचा. अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को फिल्म ‘गुरु’ के प्रीमियर के बाद न्यूयॉर्क में प्रपोज किया था. उन्होंने ऐश्वर्या से अपने प्यार का इजहार किया और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला लिया.
18 साल पहले की थी शादी
इसके बाद 20 अप्रैल, 2007 को दोनों की शादी अमिताभ बच्चन के मुंबई वाले बंगले ‘जलसा’ में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई. ये शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक रही. हाल ही में दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आईं, क्योंकि कुछ मौकों पर दोनों अलग-अलग इवेंट्स में नजर आए. हालांकि, न तो अभिषेक ने और न ही ऐश्वर्या ने इस पर कोई बयान दिया. बावजूद इसके, फैंस अब भी इस कपल को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक मानते हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.