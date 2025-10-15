Advertisement
trendingNow12962081
Hindi Newsबॉलीवुड

जिंदगी में पहली बार जीता अवॉर्ड, अभिषेक ने पत्नी को कहा ‘थैंक्यू’... अब ऐश्वर्या का वीडियो हो रहा वायरल, बोलीं- ‘दिखावा और बनावट...’

Abhishek Bachchan: अपने 25 साल के करियर में अभिषेक बच्चन ने पहली बार अपनी किसी फिल्म के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड जीता, जिसके बाद वे काफी इमोशनल नजर आए, जिसके बाद उन्होंने पत्नी को धन्यवाद भी कहा. अब सोशल मीडिया पर ऐश्वर्या का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने... 

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 15, 2025, 06:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अवॉर्ड जीतते ही अभिषेक बच्चन ने पत्नी ऐश्वर्या राय को कहा ‘थैंक्यू’
अवॉर्ड जीतते ही अभिषेक बच्चन ने पत्नी ऐश्वर्या राय को कहा ‘थैंक्यू’

Aishwarya Rai Bachchan Throwback Video: 2000 में जे.पी. दत्ता की फिल्म 'रिफ्यूजी' से बॉलीवुड में अपने कदम रखने वाले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल हो चुके है और इतने सालों में पहली बार उन्होंने 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में अपनी फिल्म ‘I Want To Talk’ के लिए बेस्ट एक्टर (मेल) का अवॉर्ड जीता. ये पल उनके लिए बेहद इमोशनल था. मंच पर आते ही उन्होंने अपने माता-पिता, पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या का शुक्रिया अदा किया. 

अभिषेक की आंखें नम थीं जब उन्होंने कहा, 'ऐश्वर्या और आराध्या, तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे अपने सपनों को जीने दिया. आज जो ये अवॉर्ड मेरे हाथ में है, उसमें तुम्हारा बड़ा योगदान है'. उनकी इस इमोशनल स्पीच के साथ उनका वो खास पल भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसी बीच, ऐश्वर्या राय का भी एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ऐश्वर्या ने अपने ‘परफेक्ट पार्टनर’ के बारे में बताया था. उन्होंने कहा था, 'मेरा आदर्श पुरुष वो होगा जो मुझसे दीवानगी की हद तक प्यार करे'. 

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

मैं दिल से रोमांटिक हूं - ऐश्वर्या राय

उन्होंने आगे कहा था, 'मैं दिल से रोमांटिक हूं, इसलिए मेरा पार्टनर भी रोमांस की भाषा समझने वाला होना चाहिए, फ्लर्ट नहीं, बल्कि असली रोमांस'. ऐश्वर्या ने आगे कहा था कि उन्हें ‘दिग्निटी’ यानी गरिमा बहुत पसंद है. उनके मुताबिक, आज की दुनिया में जहां दिखावा और बनावट ज्यादा है, वहां सच्ची गरिमा बहुत दुर्लभ और कीमती चीज है. ये बातें उन्होंने उस समय कही थीं जब उनकी और अभिषेक की मुलाकात भी नहीं हुई थी. बाद में दोनों की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित औक पसंदीदा जोड़ियों में से एक बन गई.

‘He को लिखा गया She...’, संजय कपूर की वसीयत पर बवाल, करिश्मा कपूर के बच्चों ने बोले- ‘पिता के नाम पर...’

इस फिल्म के दौरान हुई थी मुलाकात 

अभिषेक और ऐश्वर्या की पहली मुलाकात साल 1999 में फिल्म ‘ढाई अक्षर प्रेम के’ के फोटोशूट के दौरान हुई थी. उस वक्त दोनों सिर्फ दोस्त थे, लेकिन साल 2006 में फिल्म ‘उमराव जान’ की शूटिंग के दौरान उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई. दोनों के बीच गहरी समझ और सम्मान ने उनके रिश्ते को और मजबूत बनाया, जो आगे चलकर शादी तक पहुंचा. अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को फिल्म ‘गुरु’ के प्रीमियर के बाद न्यूयॉर्क में प्रपोज किया था. उन्होंने ऐश्वर्या से अपने प्यार का इजहार किया और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला लिया. 

fallback

18 साल पहले की थी शादी 

इसके बाद 20 अप्रैल, 2007 को दोनों की शादी अमिताभ बच्चन के मुंबई वाले बंगले ‘जलसा’ में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई. ये शादी बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादियों में से एक रही. हाल ही में दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की अफवाहें सामने आईं, क्योंकि कुछ मौकों पर दोनों अलग-अलग इवेंट्स में नजर आए. हालांकि, न तो अभिषेक ने और न ही ऐश्वर्या ने इस पर कोई बयान दिया. बावजूद इसके, फैंस अब भी इस कपल को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक मानते हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Aishwarya Rai BachchanAbhishek Bachchan

Trending news

30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
Army Chief General Upendra Dwivedi
30 से अधिक देशों के आर्मी चीफ-अधिकारी भारत में क्यों डाले हैं डेरा? क्या है टारगेट
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
DNA
प्रेमानंद महाराज के लिए 'सूफियान' ने दुआ मांगी तो भड़क उठे कट्टरपंथी, फिर हुआ ये
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
India-Mongolia Relations
भारत-मंगोलिया की दोस्ती हुई और गहरी, ‘आध्यात्मिक पड़ोसी’ की दिग्गजों से मुलाकात
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
DNA
मेरा सिर शर्म से झुक गया... मुत्तकी के देवबंद जाने पर क्यों भड़के जावेद अख्तर?
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
DNA
NDA में सीटों पर फंसा पेंच! BJP ने 71 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Supreme Court
संघीय ढांचे का क्या होगा? ED पर भड़के CJI गवई; जांच पर लगा दी रोक
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
Gen Z Generation
Gen Z दे रहे डिजिटल पेमेंट्स को रफ्तार, जानें इस साल UPI पेमेंट में हुआ कितना इजाफा
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
Sonam Wangchuk
'सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा, हानिकारक गतिविधियों में शामिल थे'
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
Jammu and Kashmir
जो मतदान से रहेगा दूर, वो भाजपा की करेगा मदद... सज्जाद लोन के बयान पर उमर का पलटवार
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा
operation sindoor
हलक में आ गई थी जान, लेकिन शेखी बघार रहे थे मुनीर; जानिए शौर्य का एक और किस्सा