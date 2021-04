Abhishek Bachchan से कोरोना काल में मदद को लेकर ट्रोलर ने पूछा सवाल, एक्टर ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली: अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, लेकिन जब कोई उन्हें ट्रोल करता तो वे उसे करारा जवाब जरूर देते हैं. सोशल मीडिया पर अभिषेक को कई बार ट्रोल किया गया, जिसका उन्होंने हर बार मुंहतोड़ जवाब दिया है. हाल ही में एक ट्विटर यूजर ने अभिषेक पर तंज कसा उनसे कुछ सवाल पूछे. यूजर ने अभिषेक को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाने की कोशिश की, जिस पर एक्टर ने यूजर को ऐसा जवाब दिया कि अब फैंस अभिषेक की तारीफें कर रहे हैं

दरअसल, भारत में कोविड के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. सभी लोग इस वजह से काफी घबराए हुए हैं. इस नेगेटिव माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए अभिषेक (Abhishek Bachchan) ने ट्वीट कर फैंस को प्यारा मैसेज दिया.

अभिषेक (Abhishek Bachchan) ने लिखा, 'आप सभी के लिए वर्चुअल हग. इस वक्त सभी को प्यार की जरूरत है. ऐसे समय में मास्क जरूर पहनें.' अभिषेक के इस ट्वीट पर कुछ फैंस ने तारीफें कीं तो कुछ आलोचना करने लगे. एक यूजर ने कमेंट किया, ‘आशा है कि आपने हग भेजने के अलावा भी कुछ किया होगा. लोग बिना ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड न मिलने की वजह से मर रहे हैं. सिर्फ हग से कुछ नहीं होगा सर.’

I am, ma’am. Just because I don’t put it on social media doesn’t mean I’m not doing anything. We all are trying to do our best and whatever we can. The situation is very sad, hence felt spreading a little bit of love and positivity could help.

