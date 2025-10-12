Advertisement
trendingNow12958650
Hindi Newsबॉलीवुड

अवॉर्ड पाते ही अभिषेक को आई ऐश्वर्या की याद, तलाक की खबरों के बीच बोले- ये आसान नहीं था...इवेंट से गायब थीं बच्चन बहू

Abhishek Bachchan: अभिषेक बच्चन ने 25 साल के करियर में पहली बार 'आई वांट टू टॉक' फिल्म के लिए फिल्मफेयर बेस्ट एक्टर अवॉर्ड 2025 जीता. अवॉर्ड पाकर वे काफी इमोशनल हो गए, जिसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय, बेटी आराध्या और पिता अमितभा बच्चन को धन्यवाद दिया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 12, 2025, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अवॉर्ड पाते ही अभिषेक को आई ऐश्वर्या की याद, तलाक की खबरों के बीच बोले
अवॉर्ड पाते ही अभिषेक को आई ऐश्वर्या की याद, तलाक की खबरों के बीच बोले

Abhishek Bachchan Gets Emotional: अभिषेक बच्चन ने अपने 25 साल के करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं, लेकिन उन्हें अब तक कभी भी बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड नहीं मिला था. इस साल उनके करियर का सबसे बड़ा सपना आखिरकार पूरा हुआ. 2024 में आई उनकी फिल्म  'आई वांट टू टॉक' के लिए उन्हें 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल (मेल) का सम्मान मिला. ये पल उनके लिए बेहद इमोशनल था, क्योंकि उन्होंने इस सम्मान के लिए सालों तक मेहनत की थी.

अभिषेक बच्चन ने अवॉर्ड लेते समय आंखों में आंसू भरकर एक दिल छू लेने वाला बात कही. उन्होंने कहा, “इस साल मुझे इंडस्ट्री में 25 साल हो गए हैं और मैंने इस अवॉर्ड के लिए कई बार इसको बोलने की प्रैक्टिस की थी. आज जब ये सपना पूरा हुआ है तो मैं बेहद इमोशनल हूं. अपने परिवार के सामने ये अवॉर्ड लेना मेरे लिए बहुत खास है. बहुत से लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं... कार्तिक (आर्यन), जरा रुको, तुम अभी संभल जाओ तब तक मैं बोल लेता हूं”.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Filmfare (@filmfare)

Add Zee News as a Preferred Source

अवॉर्ड मिलते ही अभिषेक ने ऐश्वर्या को याद

अभिषेक ने आगे कहा, “उन सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे मौके दिए. सफर आसान नहीं था, लेकिन हर पल यादगार रहा. मैंने हमेशा कोशिश की कि अपने काम से लोगों को कुछ महसूस करा सकूं और आज ये अवॉर्ड मेरी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है”. उनकी बातों पर दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और ये पल सच में यादगार बन गया. अपने इमोशन्स पर काबू रखते हुए अभिषेक ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या का नाम लिया.

2 घंटे 28 मिनट की फाड़ू फिल्म, जिसने हिला दिया था बॉक्स ऑफिस, तोड़े रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, 3 साल बाद अब क्यों OTT पर कर रही ट्रेंड?

बेटी को लेकर बी कही ये बात  

उन्होंने कहा, “ऐश्वर्या और आराध्या, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे मेरे सपनों का पीछा करने दिया. तुम्हारे त्याग की वजह से मैं आज यहां खड़ा हूं. ये अवॉर्ड मैं दो खास लोगों को समर्पित करना चाहता हूं- अपने पिता और अपनी बेटी को. ये फिल्म एक पिता और बेटी की कहानी है और मैं इसे अपने हीरो यानी पापा और अपनी छोटी हीरो आराध्या को समर्पित करता हूं”. 'आई वांट टू टॉक' में अभिषेक ने एक ऐसे पिता का किरदार निभाया है जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपनी बेटी से दोबारा जुड़ना चाहता है. 

अभिषेक बच्चन की आने वाली फिल्म

ये फिल्म निर्देशक शूजीत सरकार के साथ उनकी पहली फिल्म है. शूजीत सरकार ‘विकी डोनर’, ‘सरदार उधम’, ‘अक्टूबर’ और ‘पीकू’ जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसमें जयंत कृपलानी और अहिल्या बमरू ने भी अहम किरदार निभाए हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिषेक बच्चन हाल ही में कॉमेडी फिल्म “हाउसफुल 5” में नजर आए थे. इसके बाद अब वे जल्द ही फिल्म “किंग” में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ शाहरुख खान और सुहाना खान नजर आने वाले हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Abhishek BachchanAishwarya Rai Bachchan

Trending news

'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
Nobel Prize
'राहुल गांधी को मिलेगा नोबेल पुरस्कार', बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने किया दावा
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
Food Storage Trick
न लाइट, न फ्रिज; फिर भी सुरक्षित रहती थी सब्जियां,सालों पहले लोग कैसे बचाते थे अनाज
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
Gold smuggling
भारत-बांग्लादेश सीमा पर कर रहा था करोड़ों के गोल्ड बिस्कुट की तस्करी, BSF ने दबोचा
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
Amir Khan Muttaqi
एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, महिलाओं को भी दिया न्योता
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
Viral News
कचरा फेंकने पर रूसी महिला ने लगाई भारतीय बच्चे की क्लास, मंत्री ने किया रिएक्ट
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
PM Modi
गाजा पीस समिट में शामिल होंगे PM मोदी! ट्रंप और अल-सिसी ने भेजा न्यौता?
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
P Chidambaram
'ऑपरेशन ब्लू स्टार था गलत, इंदिरा गांधी को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत', कांग्रेस नेता
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Jammu-Kashmir elections
J&K राज्यसभा चुनाव के लिए BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट, इन 3 को मिला मौका
Pawan Khera
"11 साल से क्या कर रहे थे?" मुस्लिम आबादी के बयान पर पवन खेड़ा का अमित शाह पर निशाना
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार
West Bengal
West Bengal: पुलिस के हत्थे चढ़े MBBS छात्रा रेप कांड के 3 आरोपी, 2 अभी-भी फरार