अवॉर्ड पाते ही अभिषेक को आई ऐश्वर्या की याद, तलाक की खबरों के बीच बोले- ये आसान नहीं था...इवेंट से गायब थीं बच्चन बहू

Abhishek Bachchan Gets Emotional: अभिषेक बच्चन ने अपने 25 साल के करियर में कई शानदार फिल्में दी हैं, लेकिन उन्हें अब तक कभी भी बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड नहीं मिला था. इस साल उनके करियर का सबसे बड़ा सपना आखिरकार पूरा हुआ. 2024 में आई उनकी फिल्म 'आई वांट टू टॉक' के लिए उन्हें 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल (मेल) का सम्मान मिला. ये पल उनके लिए बेहद इमोशनल था, क्योंकि उन्होंने इस सम्मान के लिए सालों तक मेहनत की थी.

अभिषेक बच्चन ने अवॉर्ड लेते समय आंखों में आंसू भरकर एक दिल छू लेने वाला बात कही. उन्होंने कहा, “इस साल मुझे इंडस्ट्री में 25 साल हो गए हैं और मैंने इस अवॉर्ड के लिए कई बार इसको बोलने की प्रैक्टिस की थी. आज जब ये सपना पूरा हुआ है तो मैं बेहद इमोशनल हूं. अपने परिवार के सामने ये अवॉर्ड लेना मेरे लिए बहुत खास है. बहुत से लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं... कार्तिक (आर्यन), जरा रुको, तुम अभी संभल जाओ तब तक मैं बोल लेता हूं”.

अवॉर्ड मिलते ही अभिषेक ने ऐश्वर्या को याद

अभिषेक ने आगे कहा, “उन सभी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे मौके दिए. सफर आसान नहीं था, लेकिन हर पल यादगार रहा. मैंने हमेशा कोशिश की कि अपने काम से लोगों को कुछ महसूस करा सकूं और आज ये अवॉर्ड मेरी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम है”. उनकी बातों पर दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और ये पल सच में यादगार बन गया. अपने इमोशन्स पर काबू रखते हुए अभिषेक ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या का नाम लिया.

बेटी को लेकर बी कही ये बात

उन्होंने कहा, “ऐश्वर्या और आराध्या, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे मेरे सपनों का पीछा करने दिया. तुम्हारे त्याग की वजह से मैं आज यहां खड़ा हूं. ये अवॉर्ड मैं दो खास लोगों को समर्पित करना चाहता हूं- अपने पिता और अपनी बेटी को. ये फिल्म एक पिता और बेटी की कहानी है और मैं इसे अपने हीरो यानी पापा और अपनी छोटी हीरो आराध्या को समर्पित करता हूं”. 'आई वांट टू टॉक' में अभिषेक ने एक ऐसे पिता का किरदार निभाया है जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में अपनी बेटी से दोबारा जुड़ना चाहता है.

अभिषेक बच्चन की आने वाली फिल्म

ये फिल्म निर्देशक शूजीत सरकार के साथ उनकी पहली फिल्म है. शूजीत सरकार ‘विकी डोनर’, ‘सरदार उधम’, ‘अक्टूबर’ और ‘पीकू’ जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसमें जयंत कृपलानी और अहिल्या बमरू ने भी अहम किरदार निभाए हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो अभिषेक बच्चन हाल ही में कॉमेडी फिल्म “हाउसफुल 5” में नजर आए थे. इसके बाद अब वे जल्द ही फिल्म “किंग” में नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ शाहरुख खान और सुहाना खान नजर आने वाले हैं.