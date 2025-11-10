27 साल की दोस्ती और परिवार जैसा रिश्ता, अभिषेक ने खोया अपना ‘अशोक दादा’, मेकअप आर्टिस्ट के निधन से भावुक हुए जूनियर बच्चन

Ashok Dada Death : अभिषेक बच्चन पिछले कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अपने स्टाइलिश लुक्स और एक्टिंग से करोड़ों लोगों की दिल जीतते आ रहे हैं. लेकिन आज उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. 27 साल से एक्टर के मेकअप और लुक का ध्यान रखने वाले उनके मेकअप दादा अशोक दादा का कल निधन हो गया, जिससे एक्टर को गहरा सदमा लगा है. उन्होंने अशोक दादा के लिए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है.
अभिषेक बच्चन पिछले 27 सालों से मेकअप आर्टिस्ट अशोक दादा के साथ काम कर रहे थे. मगर कल देर रात उनकी निधन हो गया. मेकअप आर्टिस्ट के जाने से दुखी जूनियर बच्चन ने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा है, जिसमें वो काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं. उन्होंने लिखा, ‘अशोक दादा मेरे लिए सिर्फ एक मेकअप आर्टिस्ट नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा थे.’ अभिषेक ने बताया ‘अशोक दादा ने पहली फिल्म से मेरा मेकअप किया. अशोक दादा के बड़े भाई दीपक लगभग 50 साल तक मेरे पिता के मेकअप मैन रहे.’
कभी समय से बीमार थे अशोक दादा
अभिषेक ने आगे अपने पोस्ट में लिखा, 'अशोक दादा पिछले कुछ सालों से बीमार थे, इसलिए वो सेट पर नहीं आ पाते थे. फिर भी, वो हमेशा मेरा हालचाल लेते और अपने असिस्टेंट से मेरा मेकअप करवाते. वो बहुत प्यारे, शांत और मिलनसार इंसान थे. उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, और वो अपने साथ चिवड़ा या भाकरवड़ी जैसे नमकीन लाते थे. कल रात अशोक दादा का निधन हो गया.’
सेट पर जाने से पहले लेते थे उनका आशीर्वाद
अभिषेक ने अशोक दादा को याद करते हुए आगे लिखा, 'मैं हर नई फिल्म के शॉट से पहले उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता था. और अब मैं आसमान की ओर देखकर आपका आशीर्वाद लूंगा. आपके प्यार देखभाल, गरिमा, प्रतिभा और मुस्कान के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा. आपके बिना सेट पर जाना मुश्किल होगा.' अभिषेक ने आगे कहा 'अशोक दादा को शांति मिले और वो जब भी फिर मिले गले लगें.'
