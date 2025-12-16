अरुण खेत्रपाल के रोल में छाए अगस्त्य नंदा, मामा अभिषेक बच्चन और बहन नव्या ने की तारीफ

Advertisement
नव्या नवेली ने इंस्टाग्राम पर अगस्त्य की तस्वीर शेयर की, जिसमें वे सैन्य वर्दी में अरुण खेत्रपाल की भूमिका में नजर आ रहे हैं. नव्या ने लिखा, "विजय दिवस के अवसर पर हम भारत के बहादुर सपूत सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को श्रद्धांजलि देते हैं. उन्होंने महज 21 साल की उम्र में ऐसा कर दिखाया, जो कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते हैं."

Written By  Swati Singh|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:39 PM IST
अभिनेता अगस्त्य नंदा इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'इक्कीस' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर आधारित है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसमें अगस्त्य नंदा अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभा रहे हैं. हर जगह उनके अभिनय की सराहना हो रही है. मंगलवार को अगस्त्य की बहन नव्या नवेली नंदा और मामा अभिषेक बच्चन ने भी अगस्त्य की तारीफ की और फिल्म में उनके किरदार को खूब सराहा.

नव्या नवेली ने शेयर की तस्वीर

नव्या नवेली ने इंस्टाग्राम पर अगस्त्य की तस्वीर शेयर की, जिसमें वे सैन्य वर्दी में अरुण खेत्रपाल की भूमिका में नजर आ रहे हैं. नव्या ने लिखा, "विजय दिवस के अवसर पर हम भारत के बहादुर सपूत सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को श्रद्धांजलि देते हैं. उन्होंने महज 21 साल की उम्र में ऐसा कर दिखाया, जो कई लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते हैं."

नव्या ने आगे लिखा, "अरुण जी ने ये साबित कर दिया कि उम्र कभी बाधा नहीं बनती. देश की रक्षा के साथ-साथ उन्होंने हम युवाओं को प्रेरणा दी कि बड़े सपनों के लिए डटकर खड़ा होना चाहिए. नई पीढ़ी तक उनकी ये कहानी पहुंच रही है, जो ये संदेश देती है कि भारत का भविष्य बहादुर और अजेय है. बन के दिखा इक्कीस. जय हिंद."

अभिषेक बच्चन ने भी की सराहना

अगस्त्य के मामा और अभिनेता अभिषेक बच्चन ने भी उनकी सराहना करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "अगस्त्य, यह बहुत जिम्मेदारी और सम्मान है. अरुण जी हमारे देश के महान नायक हैं. मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आपने उन्हें पूरा सम्मान, साहस और गरिमा दी. आप एक ईमानदार कलाकार हो. इसी के साथ ही आपने अरुण जी की भूमिका के लिए जो मेहनत की है, वह काबिल-ए-तारीफ है. भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे."

बता दें कि फिल्म 'इक्कीस' इसलिए भी खास है क्योंकि ये दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और असरानी की आखिरी फिल्म है.

