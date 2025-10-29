Advertisement
अभिषेक बच्चन पर लगा अवॉर्ड खरीदने का आरोप, एक्टर बोले- 'खरीदा नहीं....मेहनत से जीता', यूजर को दिया मुंहतोड़ जवाब

Abhishek Bachchan On Buying Award Allegations: बॉलीवुड इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन ने हाल ही में बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड खरीदने के आरोपों में यूजर्स को करारा जवाब दिया है. एक्टर ने कहा कि उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया है.

 

Oct 29, 2025
अभिषेक बच्चन
अभिषेक बच्चन

Abhishek Bachchan On Buying Award Allegations: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन को हाल ही में बेस्ट एक्टर के फिल्मफेयर से नवाजा गया है. एक्टर को अपनी फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' के लिए ये सम्मान दिया गया था. अब सोशल मीडिया पर एक यूजर ने अभिषेक बच्चन पर ये अवॉर्ड खरीदने का आरोप लगाया है. जिसके बाद अब एक्टर ने भी यूजर को करारा जवाब दिया है.

अभिषेक बच्चन को यूजर ने किया ट्रोल 
सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक यूजर ने अभिषेक बच्चन को ट्रोल करते हुए लिखा कि 'भले ही एक मिलनसार इंसान हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पेशेवर तौर पर अभिषेक बच्चन इस बात का बेहतरीन उदाहरण हैं कि कैसे अवॉर्ड्स खरीदना और जबरदस्त पीआर आपको रेलिवेंस को बनाए रख सकता है. भले ही आपके करियर में एक भी सोलो ब्लॉकबस्टर न हो.' 

'उनसे कहीं बेहतर एक्टर्स हैं....'
यूजर ने आगे लिखा कि 'इस साल उन्हें आई वॉन्ट टू टॉक के लिए अवॉर्ड मिला. एक ऐसी फिल्म जिसे कुछ पैसे वाले रिव्यूवर के अलावा किसी ने नहीं देखा और अब मैं ये सारे ट्वीट देख रहा हूं. जिनमें कहा जा रहा है कि साल 2025 उनका साल है. कितना मजेदार है, उनसे कहीं बेहतर एक्टर्स हैं जो ज्यादा पहचान, काम, तारीफ और अवॉर्ड्स के हकदार हैं. लेकिन अफसोस उनके पास पीआर की समझ और पैसा नहीं है.'

'मैंने कभी कोई अवॉर्ड नहीं खरीदा....'
अभिषेक बच्चन ने जैसे ही इस पोस्ट को देखा तो तुरंत कमेंट सेक्शन में यूजर को करारा जवाब दिया. अभिषेक ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 'ये बस रिकॉर्ड साफ करने के लिए कह रहा हूं. मैंने कभी कोई अवॉर्ड नहीं खरीदा और ना ही कोई आक्रामक पीआर किया. बस कड़ी मेहनत, खून-पसीना और आंसू बहाए हैं. लेकिन, मुझे शक है कि मेरी कही या लिखी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे. इसलिए आपको चुप कराने का सबसे अच्छी तरीका है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करूं ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी अचीवमेंट पर आपको फिर कभी शक न हो. मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा. पूरे सम्मान और सौम्यता के साथ.'

Kajol Gupta

Abhishek Bachchanbest actor awardFilmfare awards

