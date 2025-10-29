अभिषेक बच्चन पर लगा अवॉर्ड खरीदने का आरोप, एक्टर बोले- 'खरीदा नहीं....मेहनत से जीता', यूजर को दिया मुंहतोड़ जवाब

Abhishek Bachchan On Buying Award Allegations: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन को हाल ही में बेस्ट एक्टर के फिल्मफेयर से नवाजा गया है. एक्टर को अपनी फिल्म 'आई वॉन्ट टू टॉक' के लिए ये सम्मान दिया गया था. अब सोशल मीडिया पर एक यूजर ने अभिषेक बच्चन पर ये अवॉर्ड खरीदने का आरोप लगाया है. जिसके बाद अब एक्टर ने भी यूजर को करारा जवाब दिया है.

अभिषेक बच्चन को यूजर ने किया ट्रोल

सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर एक यूजर ने अभिषेक बच्चन को ट्रोल करते हुए लिखा कि 'भले ही एक मिलनसार इंसान हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि पेशेवर तौर पर अभिषेक बच्चन इस बात का बेहतरीन उदाहरण हैं कि कैसे अवॉर्ड्स खरीदना और जबरदस्त पीआर आपको रेलिवेंस को बनाए रख सकता है. भले ही आपके करियर में एक भी सोलो ब्लॉकबस्टर न हो.'

As much as he's an affable guy, I hate to say that professionally is the prime example of how buying awards and aggressive PR pushes can keep you relevant... even if you don't have a single SOLO blockbuster in your career. Add Zee News as a Preferred Source He won an award for IWantToTalk this… twitter.com/bMLdiMYIen Navneet Mundhra (navneetmundhra) October 29, 2025

'उनसे कहीं बेहतर एक्टर्स हैं....'

यूजर ने आगे लिखा कि 'इस साल उन्हें आई वॉन्ट टू टॉक के लिए अवॉर्ड मिला. एक ऐसी फिल्म जिसे कुछ पैसे वाले रिव्यूवर के अलावा किसी ने नहीं देखा और अब मैं ये सारे ट्वीट देख रहा हूं. जिनमें कहा जा रहा है कि साल 2025 उनका साल है. कितना मजेदार है, उनसे कहीं बेहतर एक्टर्स हैं जो ज्यादा पहचान, काम, तारीफ और अवॉर्ड्स के हकदार हैं. लेकिन अफसोस उनके पास पीआर की समझ और पैसा नहीं है.'

Just to set the record straight. Never has any award been bought or aggressive PR been done by me . Just hard work, blood, sweat and tears. But, doubt you’ll believe anything I say or write. So…. Best way to shut you up is by working even harder so that you don’t ever doubt any… (juniorbachchan) October 29, 2025

'मैंने कभी कोई अवॉर्ड नहीं खरीदा....'

अभिषेक बच्चन ने जैसे ही इस पोस्ट को देखा तो तुरंत कमेंट सेक्शन में यूजर को करारा जवाब दिया. अभिषेक ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 'ये बस रिकॉर्ड साफ करने के लिए कह रहा हूं. मैंने कभी कोई अवॉर्ड नहीं खरीदा और ना ही कोई आक्रामक पीआर किया. बस कड़ी मेहनत, खून-पसीना और आंसू बहाए हैं. लेकिन, मुझे शक है कि मेरी कही या लिखी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करेंगे. इसलिए आपको चुप कराने का सबसे अच्छी तरीका है कि मैं और भी ज्यादा मेहनत करूं ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी अचीवमेंट पर आपको फिर कभी शक न हो. मैं आपको गलत साबित करके दिखाऊंगा. पूरे सम्मान और सौम्यता के साथ.'