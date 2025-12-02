इस वजह से अमिताभ बच्चन की फिल्मों को रिक्रिएट नहीं कर पाएंगे अभिषेक, कहा - 'उनकी जगह कोई नहीं....'

Abhishek Bachchan On Amitabh Bachchan Films: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन का कहना है कि वह अपने पिता अमिताभ बच्चन के फैन हैं. बचपन से ही उनकी फिल्में देखते आए हैं, लेकिन कभी उनकी किसी भी फिल्म को रिक्रिएट नहीं करना चाहेंगे. इसकी वजह का भी उन्होंने खुलासा किया.
Abhishek Bachchan On Amitabh Bachchan Films: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं. हर कोई अमिताभ बच्चन का फैन तो हैं ही, लेकिन उनके साथ बिग बी के बेटे अभिषेक बच्चन भी पिता के बहुत बड़े फैन हैं. हालांकि अभिषेक ने हाल ही में एक इवेंट में खुलासा किया कि वो कभी भी अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म रिक्रिएट नहीं करना चाहेंगे. अभिषेक बच्चन ने इसकी वजह भी बताई और कहा कि बिग बी से बेहतर कोई उनके किरदारों को नहीं कर सकता.
'मैं बच्चन का सबसे बड़ा फैन'
एक्टर अभिषेक बच्चन ने आईएफपी के दूसरे दिन यह बात कही. उन्होंने कहा 'मैं अपने पिता की किसी भी फिल्म को दोबारा नहीं बनाना चाहूंगा और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बचपन से ही अमिताभ बच्चन बनना चाहता था. मैं बच्चन का सबसे बड़ा फैन हूं. मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं अपने पिता की फिल्में देखता था.'
'उन्हें आइडियल मानकर हुए बड़े...'
अभिषेक बच्चन ने आगे कहा 'बचपन में एक समय ऐसा भी था जब मैं सिर्फ अपने पिता की फिल्में ही देखता था और उसके बाद मेरे दोस्त घर के पिछवाड़े जाकर पूरी फिल्म की नकल करते थे. लड़ाई इसी बात पर होती थी कि बच्चन का किरदार कौन निभाएगा. मैं अपनी पीढ़ी में ऐसे ज्यादा लोगों को नहीं जानता जो उन्हें आइडियल मानकर बड़े न हुए हो, मैं एक बेटे के तौर पर नहीं, बल्कि एक फैन के तौर पर बात कर रहा हूं.'
'पिता से बेहतर कोई उन किरदारों को...'
एक्टर ने आगे कहा कि 'उनके पिता से बेहतर कोई भी उन किरदारों को नहीं निभा सकता. वो कहते हैं कि मेरे पिता, जिनकी वजह से मैं उन्हें सबसे महान मानता हूं, हमेशा से था और हमेशा रहेगा. जब भी मैं अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म देखता हूं तो कभी नहीं सोचता कि मैं ये कैसे कर सकता था.' अभिषेक बच्चन ने आगे कहा कि एक कलाकार के तौर पर थोड़ा अहंकार भी होता है कि मैं इसे बेहतर कर सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई इसे कर सकता है, ऐसा करने का कोई मतलब ही नहीं है.
