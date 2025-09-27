हार से बुरी तरह बौखलाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, शोएब अख्तर की बात सुन छूटेगी हंसी, अभिषेक बच्चन ने भी किया मजेदार रोस्ट

22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला 14 सितंबर को एशिया कप में हुआ. जहां भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, लक्ष्य 15.5 ओवर में हासिल किया. कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और सूर्यकुमार यादव ने जीत को सेना और पीड़ितों को समर्पित किया. अपनी इस हार से पाकिस्तान और वहां की क्रिकेट टीम कितनी बौखला गई है इसका अंदाजा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे शोएब अख्तर के वीडियो से लगाया जा सकता है.

दअसल, एक पाकिस्तानी चैनल के साथ इंटरव्यू में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने गलती से भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की जगह बॉलीवुड के जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन का नाम ले लिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी फजीहत हो गई. इतना ही नहीं, खुद अभिषेक ने भी बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब देकर शोएब को रोस्ट किया. उनका पोस्ट भी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में शोएब कहते हैं, 'अगर पाकिस्तान अभिषेक बच्चन को जल्दी आउट कर दे तो फिर मिडिल ऑर्डर का क्या होगा?'.

अभिषेक बच्चन ने किया शोएब को रोस्ट

पैनल में बैठे रिपोटर्स ने तुरंत उन्हें सुधारते हुए बताया कि यहां अभिषेक शर्मा की बात हो रही है. ये मजेदार गलती सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. शो के होस्ट और मेहमानों ने भी हंसते हुए इसका मजा लिया. बाद में अभिषेक बच्चन ने खुद इस क्लिप को एक्स (ट्विटर) पर शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने लिखा, 'सर, पूरी इज्जत के साथ कहता हूं… मुझे तो लगता है वो मुझे आउट कर ही नहीं पाएंगे. वैसे भी मैं क्रिकेट खेलता ही नहीं हूं'. इस ह्यूमर भरे जवाब ने फैंस को खूब हंसाया.

अभिषेक के पोस्ट पर फैंस के मजेदार रिएक्शन

अभिषेक के इस मजाकिया ट्वीट पर फैंस के भी मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं. किसी ने लिखा, 'ये तो पूरा घूमराइज्ड कर दिया'. वहीं, दूसरे यूजर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, 'हर अभिषेक शर्मा हो सकता है, लेकिन हर अभिषेक बच्चन नहीं हो सकता'. किसी ने तो ये तक लिख दिया, 'क्रिकेट खेलने की जरूरत ही क्या है, जब आपकी हाजिरजवाबी खुद छक्के मार रही हो'. अब ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. वहीं, दूसरी तरफ क्रिकेट की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप फाइनल 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा.

भारत-पाकिस्तान का फाइनल मैच

भारतीय टीम अब तक टूर्नामेंट में अपराजित रही है और फाइनल की प्रबल दावेदार मानी जा रही है. युवा ओपनर अभिषेक शर्मा लगातार अर्धशतक जड़कर फॉर्म में हैं. गेंदबाजी में कुलदीप यादव सबसे ज्यादा विकेट लेकर चमक रहे हैं. हालांकि, भारत की फिल्डिंग चिंता का कारण बनी हुई है, क्योंकि टीम ने अब तक 12 कैच ड्रॉप किए हैं. पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई. उनकी ताकत गेंदबाजी है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ अहम भूमिका निभा रहे हैं.

अभिषेक बच्चन की आने वाली फिल्में

अभिषेक बच्चन की बात करें तो 2025 उनके लिए काफी बिजी साल रहा है. उन्होंने साल की शुरुआत 'बी हैप्पी' नाम की वेब फिल्म से की, जो प्राइम वीडियो पर आई थी. इसके बाद जून में उनकी फिल्म 'हाउसफुल 5' सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसमें वो अक्षय कुमार, रितेश देशमुख के साथ नजर आए थे. हाल ही में उनकी फिल्म 'कालिधर लापता' ZEE5 पर स्ट्रीम हो रही है. आगे वे सिद्धार्थ आनंद की फिल्म 'किंग' में नजर आएंगे, जिसमें शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, दीपिका पादुकोण और सुहाना खान जैसे सितारे भी होंगे.