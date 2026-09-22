दया-ACP प्रद्युमन वाली तिकड़ी फिर साथ? 'पापनाशम' में फिर दिखेगा CID वाला अंदाज; पर कहानी में है ट्विस्ट

'CID' देश के सबसे पसंदीदा क्राइम शोज में से एक रहा है. दयानंद शेट्टी, शिवाजी साटम और आदित्य श्रीवास्तव जैसे कलाकारों ने इस शो में अहम किरदार निभाकर लंबे समय तक दर्शकों के दिलों पर राज किया. दो दशक से ज्यादा समय तक लोगों का मनोरंजन करने के बाद अब शो की पॉपुलर कास्ट के कुछ कलाकार एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं. हालांकि, इस बार उनका अंदाज और किरदार दोनों अलग होंगे.
ये कलाकार नए क्राइम बेस्ड शो 'पापनाशम' में नजर आएंगे. इस सीरीज में वे CID अधिकारियों की भूमिका नहीं निभा रहे हैं. यानी दर्शकों को अपने पसंदीदा सितारे एक बिल्कुल नए अवतार में देखने को मिलेंगे. मंगलवार को को दयानंद शेट्टी ने अपने ऑफिसियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर नए शो का ऐलान किया.
उन्होंने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें शो की पूरी कास्ट नजर आई. वीडियो में कलाकारों ने मिलकर 'पापनाशम' के बारे में बताया और सीरीज से जुड़ी कुछ जानकारी भी शेयर की. बता दें कि 'CID' के फैंस के लिए कलाकारों की यह वापसी इसलिए भी खास है, क्योंकि लंबे समय बाद एक बार फिर इस मशहूर टीम के कुछ सदस्य एक साथ दिखाई देंगे. हालांकि, इस बार कहानी, किरदार और उनका अंदाज 'CID' से काफी अलग होने वाला है.
शेयर किए वीडियो की शुरुआत शिवाजी साटम के इस कहने से होती है, 'जिस दिन का आप सभी को इंतजार था, वह आ गया है! हमने मंगलौर, उडुपी में अपने नए शो की शूटिंग शुरू कर दी है.' इसके बाद आदित्य श्रीवास्तव दर्शकों को शो के जॉनर के बारे में बताते हैं. वे कहते हैं, 'यह भी एक क्राइम शो है, लेकिन थोड़ा अलग है और हम सभी इसमें एक अलग अवतार में नजर आएंगे.'
दयानंद शेट्टी कहते हैं, 'यह शो हमारे दिल के बहुत करीब है और हम सभी के लिए एक नई शुरुआत है.' वह अपने बैनर 'द दया शेट्टी प्रोडक्शंस' के तहत इस शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं. 'CID' में इंस्पेक्टर पूर्वी का किरदार निभाने वालीं अंशा सैयद भी 'पापनाशम' का हिस्सा हैं. उन्होंने फैंस से गुज़ारिश की कि वे इस नए शो और इसकी कास्ट और क्रू को भी उतना ही प्यार और सपोर्ट दें, जितना उन्होंने 'CID' को दिया था. एक्ट्रेस ने कहा, 'कृपया हमें अपना प्यार और सपोर्ट ठीक उसी तरह दें, जैसा आप हमेशा देते आए हैं.'
साथ ही CID में इंस्पेक्टर सचिन और पंकज का रोल निभाने वाले ऋषिकेश पांडे और अजय नागरथ भी इस नए शो का हिस्सा हैं. अनाउंसमेंट वीडियो में अजय ने कहा, 'हमने इस शो में अपना सब कुछ लगा दिया है और शो की शूटिंग बहुत बढ़िया चल रही है.' वीडियो के लास्ट में, पूरी कास्ट एक साथ आकर शो का टाइटल 'पापनाशम: वेयर क्राइम एंड्स' (Paapanasham: Where Crime Ends) अनाउंस करती है.