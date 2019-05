दुखद: नहीं रहे नसीरुद्दीन, शबाना, जया को एक्टिंग सिखाने वाले गुरु रोशन तनेजा

नई दिल्ली: कई नामी फिल्म कलाकारों को अभिनय का गुर सिखाने वाले एक्टिंग गुरु रोशन तनेजा का निधन हो गया है. यह जानकारी उनके परिवार के सदस्य ने दी. 87 वर्षीय रोशन ने हिंदी फिल्म जगत के शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, जया बच्चन, अनिल कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज कलाकारों को अभिनय का ककहरा सिखाया था.

रोशन के बेटे रोहति तनेजा ने शनिवार सुबह आईएएनएस को बताया, "मेरे पिता का शुक्रवार रात 9.30 बजे नींद में ही निधन हो गया. वह लंबी बीमारी से जूझ रहे थे." रोशन के परिवार में पत्नी मीथिका और दो बेटे रोहित और राहुल हैं. सांताक्रूज वेस्ट के विद्युत शवदाहगृह में शाम को 4.30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा.

Late last night came the sad news that RoshanTaneja passed away.He was my Guru at FTII and the only person whos feet I touched.I was privileged to be trained in Acting by https:t.coTDtYgGxmLh deepest condolences to Didi and the family. RIP Taneja Sir

Azmi Shabana AzmiShabana May 11, 2019