पहले एक झटके में ठुकरा दिया ‘धुरंधर 2’ में कैमियो का ऑफर! अब इस सुपरस्टार को हो रहा पछतावा, बोले- ‘ये तो मेरा ही नुकसान...’

Anil Kapoor On Cameo In Dhurandhar 2: इन दिनों दर्शकों को साल 2025 में करीब 1300 करोड़ की कमाई करने वाली स्पाई एक्शन-थ्रिलर ‘धुरंधर’ के दूसरे पार्ट ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ का बेसब्री से इंतजार है. फिल्म की रिलीज में अब सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं. इसी बीच सामने आई एक खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया, जिसको खुलासा खुद हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन स्टार ने किया. उन्होंने बताया कि उन्हें इस फिल्म में कैमियो करने का ऑफर मिला था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था.

हालांकि, अब उनको इस बाद का बहुत अफसोस हो रहा है. 19 मार्च को रिलीज होने वाली इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है. हम यहां 69 साल के वेटरन एक्टर अनिल कपूर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में खुलासा किया है कि उन्होंने अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ में कैमियो करने का ऑफर ठुकरा दिया था. अब उन्हें लगता है कि ये मौका छोड़ना उनके लिए नुकसान साबित हुआ. इस फिल्म का निर्देशन आदित्य धर ने किया है.

हमजा की कहानी आगे बढ़ती है ‘धुरंधर 2’

ये फिल्म जस्किरत सिंह रंगी उर्फ हमजा अली माजरी की कहानी को आगे बढ़ाती है, जिसे रणवीर सिंह ने निभाया है. कहानी एक ऐसे शख्स की है जो बदले की आग में कई खतरनाक मिशनों से गुजरता है. पहले पार्ट की जबरदस्त सफलता के बाद अब इसका सीक्वल और भी बड़े स्तर पर बनाया गया है. इसी वजह से फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अपने हालिया इटंरव्यू में अनिल कपूर ने बताया कि आदित्य धर ने उन्हें फिल्म में एक छोटा सा कैमियो करने के लिए अप्रोच किया था.

1300 करोड़ी ‘धुरंधर’ का एक्ट्रेस पर चला ऐसा जादू, आदित्य धर संग काम करने के लिए बेकरार हुई हसीना, बोलीं- ‘रणवीर सिंह की...’

क्यों ठुकरा दिया था कैमियो का ऑफर?

हालांकि, उस समय उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया. इसके पीछे वजह ये थी कि वे पहले से ही किसी दूसरे फिल्ममेकर को अपनी डेट्स दे चुके थे. अनिल कपूर का मानना है कि प्रोफेशनल कमिटमेंट निभाना उनके लिए बहुत जरूरी है. अनिल कपूर ने इंटरव्यू में कहा, ‘वे अब फिल्म रिलीज कर रहे हैं और ये एक शानदार फिल्म है. ये मेरा ही नुकसान है, लेकिन कोई बात नहीं’. उन्होंने ये भी कहा कि वे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन पहले किए गए वादे को तोड़ना उन्हें सही नहीं लगा.

पहले पार्ट से लंबा होगा रनटाइम

इसलिए उन्होंने भारी मन से इस ऑफर को मना कर दिया. हालांकि, अनिल कपूर को उम्मीद है कि भविष्य में उन्हें आदित्य धर के साथ काम करने का मौका जरूर मिलेगा. उधर ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ को लेकर दर्शकों के बीच काफी उत्सुकता देखने को मिल रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का रनटाइम 3 घंटे 55 मिनट बताई जा रही है, जो हाल के समय की सबसे लंबी हिंदी फिल्मों में से एक हो सकती है. फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन नजर आएंगे.