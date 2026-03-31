खतरनाक स्टंट करने वाले टाइगर को सताता है मौत का डर! फ्लाइट में बैठने से पहले क्यों खो देते हैं आपा? बोले- ‘कुछ साल पहले...’

Tiger Shroff Aerophobia: एक्शन हीरो के तौर पर अपने फैंस के बीच अपनी जबरदस्त पहचान बनाने वाले टाइगर श्रॉफ ने हाल ही में अपनी एक ऐसी कमजोरी के बारे में खुलकर बात की है, जिसे सुनकर उनके फैंस भी हैरान हो गए. पर्दे पर खतरनाक स्टंट करने वाले टाइगर असल जिंदगी में फ्लाइट से काफी डरते हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें ‘एरोफोबिया’ यानी उड़ान का डर है. ये डर इतना ज्यादा है कि फ्लाइट में बैठने से पहले ही उन्हें कई दिनों तक बेचैनी होने लगती है और वे इसे लेकर काफी परेशान रहते हैं.

हाल ही में लिली सिंह के साथ बातचीत में टाइगर ने इस डर के पीछे की वजह भी बताई. उन्होंने कहा, ‘मैं अब थेरेपिस्ट के पास जाने के बारे में सोच रहा हूं क्योंकि मुझे एरोफोबिया है. कुछ साल पहले मैं एक बहुत ज्यादा टर्बुलेंस वाली फ्लाइट में था और उस समय मुझे बहुत डर लगा. उस सिचुएशन में मेरे पास कोई कंट्रोल नहीं था और तभी से ये डर मेरे अंदर बैठ गया है’. टाइगर ने बताया कि वे इस फोबिया से निकलना चाहते हैं. टाइगर ने बताया कि उस खराब एक्सपीरियंस के बाद उनको इतना डर लगने लगा है.

टाइगर श्रॉफ को फ्लाइट में लगता है डर

उन्होंने बताया कि हर बार फ्लाइट में बैठने से पहले उनका डर और बढ़ जाता है. उन्होंने कहा, ‘अब हालत ये है कि जब भी मुझे फ्लाइट लेनी होती है, तो दो-तीन दिन पहले से ही एंग्जायटी शुरू हो जाती है. मैं समझता हूं कि मुझे इतना डरना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाता’. उन्होंने ये भी माना कि वे इस डर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह सक्सेस नहीं हो पाए. उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पता है कि फ्लाइट सबसे सेफ मानी जाती है, लेकिन उस समय दिमाग कुछ और ही सोचने लगता है.

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टर्बुलेंस देखकर खुद पर नहीं होता कंट्रोल

टाइगर ने बताया, ‘कई पायलट्स ने मुझे समझाया है कि टर्बुलेंस बस खराब सड़क पर गाड़ी चलाने जैसा होता है. लेकिन जब असल में ऐसा होता है, तो मेरा दिमाग ये मानने को तैयार ही नहीं होता. उस वक्त डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मैं खुद को संभाल नहीं पाता’. यही वजह है कि वो इस डर से छुटकारा पाना चाहते हैं. टाइगर ने ये भी बताया कि उन्हें हर चीज पर कंट्रोल रखना पसंद है, लेकिन फ्लाइट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता. उन्होंने कहा, ‘मुझे अपने शरीर और हर चीज पर कंट्रोल रखना अच्छा लगता है’.

फ्लाइट में बैठते ही शुरू हो जाती है ओवरथिंकिंग

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं जानना चाहता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन फ्लाइट में ऐसा नहीं हो पाता. यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है’. उनका कहना है कि यही कंट्रोल की कमी उन्हें अंदर से असहज बना देती है और डर को और बढ़ा देती है. उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी एक दिलचस्प बात शेयर की. टाइगर ने कहा, ‘कई बार मैं बहुत ज्यादा सोचने लगता हूं और इसी वजह से छोटे-छोटे फैसले लेना भी मुश्किल हो जाता है. कभी-कभी तो मैं अपने दिन का शेड्यूल तय करने में भी कन्फ्यूज हो जाता हूं’.

हमेशा एक्शन फिल्मों पर ही रहा फोकस

उनका कहना है कि ओवरथिंकिंग की वजह से वह कई बार खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं और ये चीज उन्हें काफी फ्रस्ट्रेट करती है. अगर काम की बात करें तों, टाइगर ने ‘हीरोपंति’ से अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसे सब्बीर खान ने डायरेक्ट किया था. इसके बाद उन्होंने ‘बागी’, ‘वॉर’, ‘हीरोपंती 2’ और ‘बड़े मियां छोटे मियां’ जैसी कई एक्शन फिल्मों में काम किया. जहां उनके पिता जैकी श्रॉफ ने हर तरह के रोल किए, वहीं टाइगर ने ज्यादातर एक्शन फिल्मों पर ही फोकस रखा. हाल ही में वे ‘बागी 4’ में नजर आए.