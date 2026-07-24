अली अब्बास की रोमांटिक-एक्शन फिल्म में नजर आएंगे अहान पांडे-शरवरी, बॉबी देओल भी हैं साथ; रिलीज डेट Out

फिल्ममेकर अली अब्बास जफर की आने वाली रोमांटिक एक्शन ड्रामा अनटाइटेल्ड फिल्म में अहान पांडे, शरवरी, ऐश्वर्य ठाकरे और बॉबी देओल एक साथ नजर आने वाले है. यशराज बैनर के तले बनने वाली ये फिल्म 26 मार्च 2027 को रिलीज होगी. हालांकि, फिल्म का टाइटल अभी तक नहीं रीवील किया गया है. बताया जा रहा हैफिल्म की ज्यादातर शूटिंग ब्रिटेन (यूके) में की गई है.
बता दें कि इससे पहले भी आदित्य चोपड़ा और अली अब्बास जफर की जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दी है. इसमें 'मेरे ब्रदर की दुल्हन', 'गुंडे', 'सुल्तान' और 'टाइगर ज़िंदा है' शामिल है. ऐसे में अब प्रोड्यूसर-डायरेक्टर जोड़ी की इस जोड़ी की पांचवीं वाली फिल्म के लिए फैंस भी एक्साइटेड हैं. बता दें कि जफर की इस फिल्म में विलेन का रोल निभाने के लिए ऐश्वर्य ठाकरे को चुना गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के लिए अहान पांडे सबसे पहले बॉक्सिंग की ट्रेनिंग शुरू करेंगे और फिर स्क्रीन पर दमदार लुक पाने के लिए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स और हार्डकोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे. उनकी ट्रेनिंग रोजाना लगभग 5 घंटे चलेगी. यह ट्रेनिंग काफी मुश्किल होगी.
इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कोई भी अहान के इस जबरदस्त अवतार की कल्पना भी नहीं कर सकता और YRF इस बात को पूरी तरह से छिपाकर रखेगा ताकि जब लोग उनकी नई फिल्म की झलक देखें, तो वे हैरान रह जाएं।
बता दें कि अली अब्बास जफर ने साल 2011 में रोमांटिक कॉमेडी 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' से डायरेक्टर और स्क्रीनराइटर के तौर पर अपना डेब्यू किया. यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो अपने बड़े भाई के लिए दुल्हन ढूंढता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसे खुद उस लड़की से प्यार हो गया है.
इसके बाद आई उनकी एक्शन ड्रामा फिल्म 'गुंडे' थी, जिसकी कहानी 1970 और 1980 के दशक के कलकत्ता पर आधारित थी. इसमें रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर ने दमदार डाकुओं की भूमिका निभाई थी, जबकि प्रियंका चोपड़ा ने कैबरे डांसर का किरदार निभाया था.
फिर जफर की अगली फिल्म स्पोर्ट्स ड्रामा 'सुल्तान' थी, जिसमें सलमान खान ने हरियाणा के एक रेसलिंग चैंपियन की भूमिका निभाई थी. इसमें अनुष्का शर्मा लीड रोल में थीं. इसके बाद उन्होंने YRF की 'एक था टाइगर' का सीक्वल 'टाइगर ज़िंदा है' बनाया. उनके हालिया काम में 'बड़े मियां छोटे मियां ' शामिल है. हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही.