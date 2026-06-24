मशहूर एक्टर और रंगकर्मी डॉ अनिल कुमार रस्तोगी ने बुधवार को मंगलवार को पद्मश्री पुरस्कार मिला. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सम्मानित किया. इसी बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया कि पद्म पुरस्कार समारोह के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज कर दिया.
हालांकि, इस वीडियो को लेकर अनिल कुमार रस्तोगी ने सफाई देते हुए कहा कि उनकी उम्र की वजह से यह चूक हो गई. दरअसल, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अनिल रस्तोगी सम्मान लेने के लिए मंच की ओर जाते दिखाई देते हैं.
इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी ओर हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन रस्तोगी हैंडशेक किए बिना आगे बढ़ जाते हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आईं. कुछ यूजर्स ने इसे पीएम मोदी को इग्नोर करना बताया.
मा. राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी के कर-कमलों से आज नई दिल्ली में प्रख्यात रंगकर्मी एवं विद्वान श्री अनिल कुमार रस्तोगी जी को कला क्षेत्र में 'पद्म श्री' सम्मान से अलंकृत किया जाना उत्तर प्रदेश वासियों के लिए हर्ष व गर्व का विषय है। इस प्रतिष्ठित सम्मान हेतु आपको हृदय से…
Yogi Adityanath myogiadityanath June 23 2026
इस वीडियो के वायरल होने के बाद अनिल रस्तोगी ने खुद सोशल मीडिया पर सफाई दी. उन्होंने एक पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, 'जो लोग मजाक बना रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि मेरी उम्र 80 साल से ज्यादा है. यह मेरी उम्र की वजह से हुई एक चूक थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है और मेरा मानना है कि देश का नेतृत्व करने के लिए वह सबसे बेहतर विकल्प हैं.'
For all those making fun, I’m a man of 80+ years, this was an oversight on my part due to my age. I have huge respect for our PM and feel that he is the best choice we currently have for running the country!
Anil Kumar Rastogi AKRastogi June 24, 2026
बता दें कि डॉ अनिल कुमार रस्तोगी को थिएटर, सिनेमा, रेडियो और टेलीविज़न में उनके अहम योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया है. उन्होंने सौ नाटकों के लगभग 1000 शो किए हैं और 75 से ज्यादा फीचर फिल्मों और टीवी शो के 500 एपिसोड में काम किया है. वे 78 से ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशन में को-राइटर के तौर पर शामिल एक वैज्ञानिक और जरूरतमंद मरीज़ों की मदद करने वाले एक उत्साही समाजसेवी भी हैं.
फिल्मी करियर की बात करें तो अनिल कुमार रस्तोगी 'इश्कजादे', 'मुल्क', 'रेड' और 'थप्पड़' जैसी 75 से अधिक फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने 14 वेब सीरीज और विभिन्न टीवी धारावाहिकों के करीब 500 एपिसोड में काम किया है. वे 99 नाटकों के लगभग एक हजार मंचन कर चुके हैं.