आतंकी हमले के बाद पहलगाम पहुंचे एक्टर, बताया अब कैसे हैं हालात, बोले- ‘हमारा कश्मीर है, हम तो आएंगे...’

Atul Kulkarni On Visits Pahalgam: पिछले 28 साल के फिल्म इंडस्ट्री में अपना बेहतरीन योगदार देने वाले दिग्गज अभिनेता अतुल कुलकर्णी हाल ही में 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद वहां की वादियों में घूमने पहुंचे. इस हमले में 26-27 टूरिस्ट्स ने अपनी जान गंवा दी थी और कुछ घायल हुए थे. अतुल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कश्मीर की खाली फ्लाइट और हमले के बाद पहलगाम की कुछ तस्वीरें शेयर की थी, जो तेजी से वायरल हुईं.

साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर लोगों से कश्मीर आने की अपील भी की. अब 'रंग दे बसंती' फेम अतुल कुलकर्णी ने ANI से बात करते हुए कश्मीर आने का असली मकदस बताया. उन्होंने कहा कि वो खुद कश्मीर आए ताकि लोगों को एक स्ट्रांग मैसेज दे सकें कि डरने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने बताया कि हमले के बाद कश्मीर में 90 परसेंट बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं. एक्टर ने साफ कहा, 'ये हमारा कश्मीर है, हमारा देश है, हम जरूर आएंगे'. उनका कहना था कि मुंबई में बैठकर ये कहना गलत होता.

#WATCH | Pahalgam, J&K: On #PahalgamTerroristAttack, Actor Atul Kulkarni says "The incident that took place on 22nd April has made the entire country sad...I read that 90% of bookings have been cancelled here. The message that the terrorists are giving is not to come to Kashmir.… pic.twitter.com/nPTLtGSxw6

— ANI (@ANI) April 27, 2025