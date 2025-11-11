धर्मेंद्र की सेहत को लेकर उनके बेटे सनी देओल ने दिया बड़ा अपडेट, फैंस से की ऐसी गुजारिश

Sunny Deol on Dharmendra Health: लीजेंड एक्टर धर्मेंद्र की सेहत को लेकर उनके फैंस पल-पल की जानकारी हासिल करना चाह रहें. फिलहाल उनके बेट सनी देओल ने इसको लेकर बड़ा अपडेट दिया है.
Actor Dharmendra Health Update: 89 साल के मशहूर बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र फिलहाल मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हैं. फैंस उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं कर रहे हैं. हर कोई चाहता है कि वो जल्द से जल्द डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस लौट जाएं. इस बीच उनकी सेहत को लेकर बड़े बेटे और एक्टर सनी देओल (Sunny Deol) ने अपडेट दिया है.
धर्मेंद्र की हालत स्थिर
'टीम सनी देओल' ने मीडिया को बताया कि धर्मेंद्र जी की कंडीशन स्टेबल है, लेकिन उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है. इसको लेकर जो भी कमेंट्स और अपडेट्स होंगे, उन्हें आपसे शेयर किया जाएगा. आप लोगों से गुजारिश है कि उनकी सेहत को लेकर फर्जी खबरें या अफवाह न फैलाएं. सभी से गुजारिश है कि उनकी जल्द सेहतमंद होने के लिए दुआएं करें. इसके साथ ही हमारे परिवार के निजता के अधिकार का सम्मान करें.
शाहरुख ने भी की मुलाकात
धर्मेंद्र का हाल-चाल लेने बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल है. सुपरस्टार शाहरुख खान भी 10 नवंबर 2025 की शाम को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे थे, उनके साथ परिवार के लोग भी मौजूद थे. हालांकि वो शॉर्ट विजिट के बाद वापस लौट गए थे. धर्मेंद्र के लिए बॉलीवुड के बादशाह के दिल में काफी सम्मान है, इसलिए वो अस्पताल में मिलने के लिए पहुंचे थे.
90वें बर्थडे का इंतजार
धर्मेंद्र (Dharmendra) के फैंस की चाहत है कि वो अपने इस पसंदीदा एक्टर का 90वां बर्थडे मनाएं. बता दें कि शोले मूवी के स्टार का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली शहर में हुआ था. इस उम्र में भी वो अपनी फिटनेस का काफी ख्याल रखते हैं. अक्सर उन्हें जिम में कसरत करते हुए देखा जाता रहा है. अपनी एक्
धर्मेंद्र का फिल्मी सफर जारी
धर्मेंद्र को आखिरी बार रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani) और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya) मूवीज में देखा गया था. उनकी अगली फिल्म श्रीराम राघवन (Sriram Raghavan) की इक्कीस (Ikkis) होगी.
