एक्टर दिलीप के बरी होने के बाद भी लोगों में दिखा गुस्सा, KSRTC बस में महिला ने रुकवाई फिल्म, पैसेंजर्स के बीच छिड़ी तीखी बहस

किडनैपिंग और सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले में एक्टर दिलीप को बरी कर दिया गया है, जिसके बाद एक समूह में फेयर जस्टिस को लेकर बातें हो रही हैं. तो दूसरी ओर महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं और उनके बीच अभी भी गुस्सा बना हुआ है. वहीं महिलाओं का गुस्सा केरल बस में एक्टर की फिल्म के प्रदर्शन के दौरान भी दिखा, जब एक महिला यात्री ने बस में एक्टर की फिल्म को बीच में ही रुकवा दिया. महिला द्वारा किए गए इस विरोध के बाद बस में यात्रियों के बीच बहस छिड़ गई. यह मामला तिरुवनंतपुरम से थोत्तिलपलम जा रही केएसआरटीसी की सुपरफास्ट बस में देखने को मिला है.

फिल्म के खिलाफ किया विरोध

दरअसल तिरुवनंतपुरम से थोत्तिलपलम जा रही केएसआरटीसी की सुपरफास्ट बस में एक्टर दिलीप कुमार की एक फिल्म को स्क्रीन पर दिखाया जा रहा था, जिसमें वो मुख्य किरदार में नजर आ रहे थे. एक्टर को सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में बरी किए जाने के बाद लोगों के बीच ये मामला और भी ज्यादा गरमा गया है. बस में फिल्म 'ई परक्कुम थालिका' के शुरू होते ही लक्ष्मी आर शेखर नाम की एक वूमन पैसेंजर्स ने आपत्ति जताई और कहा कि पैसेंजर्स को सफर के दौरान बस में फिल्म देखने के लिए मजबूर ना किया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्टर की फिल्म के खिलाफ बस में छिड़ी बहस

लक्ष्मी आर शेखर द्वारा ऐसा कहने के बाद बस में बैठे अन्य पैसेंजर्स को गुस्सा आ गया और उनके बीच तीखी बहस देखने को मिली. वहीं इस बहस में कुछ लोगों ने महिला का साथ दिया, तो कुछ ने उनके विरोध में कहा. बस में पैसेंजर्स के बीच जब बहस का मुद्दा बढ़ता ही चला गया तो बस के कंडक्टर को बीच में आकर फिल्म को बंद करना पड़ा. खबरों के मुताबिक लक्ष्मी आर शेखर ने कहा, ‘केएसआरटीसी बस में सफर करते समय पैसेंजर्स को ऐसी फिल्में देखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, जिनमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं है.’

पैसेंजर्स के बीच मुद्दा गरमाया

उन्होंने बताया कि बस में ट्रैवल करने वाली कई महिलाओं ने उनका साथ दिया और इससे होने वाली प्रॉब्लम को भी शेयर किया है. उन्होंने आगे कहा, ‘कई पैसेंजर्स ने उनकी इस आपत्ति पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया है, जिससे पता चलता है कि उनकी चिंताओं से बस में सवार कई लोग सहमति जताते हैं. हालांकि, सभी पैसेंजर सहमत नहीं थे. कुछ पैसेंजर्स ने स्क्रीनिंग का बचाव करते हुए तर्क दिया कि ‘जिस मुद्दे पर अदालत का फैसला पहले ही आ चुका है, उस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है.’

'बस में फिल्म को ना दिखाएं'

बस में ट्रैवल करने वाले बाकि पैसेंजर्स की इस बात को सुनने के बाद लक्ष्मी ने कहा, ‘कई महिलाएं अपने सफर के दौरान ऐसी फिल्में देखना नहीं चाहतीं हैं और की अदालतों के फैसले आ चुके हैं. लेकिन दिलीप की फिल्में इस बस में नहीं दिखाई जाएंगी.’