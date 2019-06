करण ओबेरॉय को रेप केस में मिली जमानत, महिला ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का लगाया था आरोप

नई दिल्ली: टीवी एक्टर करण ओबेरॉय को रेप केस मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. एक महिला के साथ रेप और ब्लैकमेल करने के आरोप में करण ओबेरॉय को 9 मई गिरफ्तार किया गया था. बताया जा रहा है कि यह महिला करण के साथ 2016 से रिलेशनशिप में थीं और करण ने उनसे शादी करने का वादा किया था. बता दें कि करण के गिरफ्तार होने के बाद कई एक्टर दोस्त उनके पक्ष में खुलकर सामने आए हैं.

इसी मामले में दो दिन पहले एक एक नया मोड़ आ गया है जहां पुलिस ने शिकायतकर्ता पर पिछले महीने हुए हमले की साजिश रचने के लिए उसके वकील को गिरफ्तार किया है. पुलिस के एक अधिकारी ने 4 जून को बताया कि वकील अली काशिफ खान को ओशिवरा पुलिस ने 3 जून को गिरफ्तार किया. इससे पहले महिला ने दावा किया था कि 25 मई को सुबह की सैर करते वक्त मोटरसाइकल सवार दो लोगों ने उस पर हमला किया था. महिला की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक इन दोनों व्यक्तियों ने महिला पर धारदार वस्तु से हमला किया था और उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी थी.

After all the lies & histrionics & Fake FIRs this woman has come up with till date to frame @IAmKaranOberoi I'm told her next move may be a staged suicide attempt to gain sympathy as public sentiment is SO against her for these #FakeCases .#Mentoo @timesofindia @vineetjaintimes

— Pooja Bedi (@poojabeditweets) June 7, 2019