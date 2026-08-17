'ऑपरेशन सफेद सागर' में मुशर्रफ बने एक्टर को झेलनी पड़ी नफरत, मिली धमकियां; कहा-मुझे थप्पड़ मारना चाहते हैं लोग

हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर मनु ऋषि चड्ढा ने सीरीज 'ऑपरेशन सफेद सागर' में जनरल परवेज मुशर्रफ का किरदार निभाया है. बता दें कि जनरल परवेज मुशर्रफ बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे. फिल्म में उनका किरदार 1999 के कारगिल युद्ध की वजह बनी आक्रामक कार्रवाई के पीछे मुख्य चेहरों में से एक के तौर पर दिखाया गया है.
अपने इस रोल को लेकर मनु ऋषि चड्ढा को सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग रिएक्शन मिल रहे हैं. एक्टर ने बताया कि उन्हें इस किरदार के लिए प्यार और नफरत दोनों मिल रही है. हाल ही में एक्टर ने एचटी सिटी से बातचीत में मनु ऋषि ने बताया कि सोशल मीडिया और उनके मैसेज बॉक्स में लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं. कई लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मुशर्रफ की हरकतों पर उनका दिल चाहता है कि वे मनु को थप्पड़ मार दें. इसपर मजाकिया अंदाज में चढ्ढा कहते हैं कि प्लीज कोई थप्पड़ मत मारना, क्योंकि अगर सब ऐसा सोचने लगे तो संभालना मुश्किल हो जाएगा.
एक शख्स ने उन्हें मैसेज कर कहा कि वह उनके किरदार के लिए उन्हें थप्पड़ मारना चाहता है, लेकिन उनके काम के लिए गले भी लगाना चाहता है. चड्ढा ने बताया कि उन्हें शुरू से ही पता था कि इस रोल के लिए कोई उन्हें पसंद नहीं करेगा. उन्होंने कहा, 'मुझे एक ही बात बार-बार सुनने को मिल रही है. मनु भाई, मुशर्रफ के लिए जो नफरत थी, वह दोगुनी हो गई है, लेकिन आपसे प्यार हो गया है! मैं चाहता हूं कि वह नफरत बनी रहे. मुशर्रफ का किरदार निभाना आसान नहीं था और इसके लिए उन्होंने उपलब्ध रेफरेंस से दूरी बनाए रखी.'
उन्होंने आगे कहा, 'मैंने बस 1-2 वीडियो देखे, लेकिन फिर मैंने और न देखने का फैसला किया, वरना यह मज़ाकिया या बनावटी लगने लगता. शुरू में मेरा पहला सवाल यही था कि मैं उनके जैसा कैसे दिखूंगा? साथ ही, हीरो की दुनिया में विलेन बनना और वह भी एक असली इंसान का किरदार निभाना, एक चुनौती थी. लेकिन, मेरे डायरेक्टर ओनी सेन और क्रिएटर्स अभिजीत परमार और कुशल श्रीवास्तव को मुझ पर भरोसा था.'
उन्होंने कहा कि इस रोल को लेकर मेरे मन में कई सवाल आ रहे थे कि कैसे करूं क्या करूं. इसी बीच उन्हें एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का कॉल आया. चड्ढा ने कहा, 'मेरे पास नवाज का मैसेज आया कि चलो लंच पर मिलते हैं. मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने एक फिल्म में मंटो का किरदार कैसे निभाया, तो उन्होंने बताया कि मंटो की फोटो और उनके काम के अलावा कोई और रेफरेंस नहीं था. इसलिए उन्होंने उनके इंसानी पहलू पर काम किया. चाहे वह सही हो या गलत! तो, मैंने तय किया कि मैं बस अपने डायरेक्टर और क्रिएटर्स के विजन को ही फ़ॉलो करूंगा.'
चड्ढा का यह भी कहना है कि एक भारतीय के तौर पर वह मुशर्रफ से नफरत कर सकते थे, लेकिन एक कलाकार के रूप में उन्हें अपने किरदार के प्रति ईमानदार रहे. ऐसे में सेट पर जब उन्होंने वर्दी पहनी तो उन्होंने खुद को पूरी तरह पाकिस्तान और अपने मिशन के प्रति वफादार मान लिया था.
इतना ही नहीं, शूटिंग के दौरान नेगेटिव मानसिकता से बचने के लिए एक्टर ने नसीरुद्दीन शाह के ट्रिक को अपनाया. दरअसल, शाह हमेशा 'स्विच ऑन' और 'स्विच ऑफ' की बात करते हैं. ये किरदार करते हुए चढ्ढा इस बात को समझ पाए. उन्होंने कहा, 'भारत की खूबसूरत वादियों को देखकर वह अक्सर किरदार से बाहर आ जाते थे. लेकिन फिर आखिरकार उन्होंने पर्दे पर अपने किरादर को निभाया.'