थ्रिलर का बादशाह फिर से लौट रहा है… इस मलयालम फिल्म ने उड़ाए थे सबके होश, जल्द आएगा इस मिस्ट्री फ्रेंचाइजी का 3 भाग

Blockbuster Malayalam Film: इन दिनों साउथ में एक से बढ़कर एक कंटेंट की फिल्में बनाई जा रही हैं, जो कि फैंस को काफी इंप्रेस कर रही हैं. वहीं आज से 12 साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें सभी के होश उड़ा दिए थे. इस फिल्म को महज साढ़े तीन करोड़ में तैयार किया गया था. लेकिन सबको चौंकाते हुए फिल्म के तीसरे भाग ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी. आइए जानते हैं इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में

 

 

 

Dec 05, 2025, 11:50 AM IST
Blockbuster Malayalam Film: साउथ इंडस्ट्री की फिल्में इन दिनों देश-विदेश में धमाल मचा रही हैं और एक बड़ी फैन फॉलोइंग को अट्रैक्ट कर रही हैं, जिससे इन फिल्मों की डिमांड बढ़ती ही जा रही है. वहीं साल 2013 में आई इस एक फिल्म ने अच्छे-अच्छों का दिमाग घुमा दिया था. ये फिल्म उन दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर हुई, जिन्हें थ्रिलर के साथ-साथ जबरदस्त मिस्ट्री भी पसंद है. ये फिल्म लोगों द्वारा इतनी पसंद की गई की आज इसका नाम एक ब्रांड बन गया है और इस नाम से बनने वाली हर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की. 

 

कल्ट क्लासिक फिल्म
आज हम साउथ की जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि साल 2013 में पहली बार रिलीज हुई फिल्म ‘दृश्यम’ है, जिसमें एक्टर मोहनलाल नजर आए थे. इस फिल्म ने सिनेमा के इतिहास में एक ऐसी डील साइन कर ली, जिसे बड़े-बड़े बैनर नहीं कर पाए. इस फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही कई कमाल कर दिए थे और सोशल मीडिया पर आने के बाद फैंस के भीतर इसके लिए एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई. मोहनलाल और डायरेक्टर जीतू जोसेफ की इस फिल्म की कहानी ने हर भाग में कमाल दिखाया है. 

Drishyam 3 कब होगी रिलीज?
फिल्म ‘दृश्यम’ मलयालम सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी है, जिसने अपने नाम कई रिकॉर्ड बनाए हैं. इस फिल्म को पहली बार महज 3 करोड़ रुपए के बजट में तैयार किया गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी. वहीं जब इस फिल्म को हिंदी भाषा में बनाया गया तो उसने पिछले सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया और फिल्म ने 1800 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन किया. अजय देवगन स्टारर इस फिल्म का दूसरा भाग साल 2021 में रिलीज किया गया, जो कि 300 करोड़ के साथ समिट गई. वहीं अब इस फिल्म का तीसरा भाग भी जल्द ही रिलीज होने जा रहा है, जिसमें मोहनलाल फिर से एक इंटेंस कहानी के साथ नजर आएंगे.

film Drishyam 3Mohanlalajay devgan

