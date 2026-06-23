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अब कैसी है पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई की हालत? कुल्हाड़ी से हुआ था जानलेवा हमला; आनन-फानन में पटना पहुंचे एक्टर

Pankaj Tripathi Brother Attack: बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर उनके गांव में कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला हुआ है. खबर मिलते ही एक्टर सारे काम छोड़कर तुरंत परिवार के पास बिहार पहुंच गए हैं. आखिर क्या है पूरा मामला और अब कैसी है भाई की हालत?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 23, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:24 AM IST
अब कैसी है पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई की हालत? कुल्हाड़ी से हुआ था जानलेवा हमला; आनन-फानन में पटना पहुंचे एक्टर
Image Credit: Pankaj Tripathi Brother Attack

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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