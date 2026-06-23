Pankaj Tripathi Brother Attack: बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई बिजेंद्र नाथ तिवारी पर कुछ लोगों ने अचानक कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. ये दुखद घटना रविवार की शाम को घटी, जिसने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है. जैसे ही पंकज त्रिपाठी को इस हादसे की खबर मिली, वे बेहद परेशान हो गए. वे अपने भाई का हालचाल जानने के लिए तुरंत मुंबई से सीधे अपने गांव गोपालगंज के लिए रवाना हो गए. फिलहाल परिवार इस मुश्किल घड़ी से जूझ रहा है.
हमले के तुरंत बाद आस-पास के लोगों और परिवार वालों ने बिजेंद्र नाथ तिवारी को पास के ही एक अस्पताल में भर्ती कराया. वहां डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें तुरंत पटना रेफर कर दिया. पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने उन पर कुल्हाड़ी से कई ताबड़तोड़ वार किए थे. इस वजह से उनके शरीर पर काफी गहरे घाव हो गए थे और मौके पर ही बहुत ज्यादा खून बह गया था. फिलहाल डॉक्टर उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. साथ ही पुलिस ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है.
पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर हमेशा अपनी मिट्टी और परिवार के करीब रहते हैं. वे अक्सर अपने गांव बिहार आते-जाते रहते हैं. हाल ही में जब उन्हें अपने भाई पर हुए जानलेवा हमले की खबर मिली, तो वे अपनी सारी शूटिंग और काम बीच में ही छोड़कर तुरंत पटना पहुंचे. इस मुश्किल और दुखद समय में पंकज पल-पल अपने भाई के साथ अस्पताल में खड़े हैं. वे न सिर्फ अपने भाई की देखभाल कर रहे हैं, बल्कि पूरे परिवार को इस संकट की घड़ी में हिम्मत भी दे रहे हैं. उनके फैंस भी उनके भाई के लिए जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.
पंकज त्रिपाठी के फैंस और परिवार के लिए अच्छी और सुकून देने वाली खबर ये है कि उनके भाई बिजेंद्र की तबीयत को लेकर डॉक्टर्स की टीम ने एक बड़ा अपडेट दिया है. अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि अब उनकी हालत में पहले से बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिल रहा है. वे लगातार मेडिकल टीम की निगरानी में हैं और सबसे बड़ी राहत की बात ये है कि अब वे पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं. बिजेंद्र नाथ तिवारी की हेल्थ में इस सुधार की बात सामने आने के बाद एक्टर के पूरे परिवार और उनके शुभचिंतकों ने एक बड़ी राहत की सांस ली है.
अगर पंकज त्रिपाठी के काम की बात करें, तो वे जल्द बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं. उनकी सबसे फेमस वेब सीरीज ‘मिर्जापुर’ पर अब एक बेहतरीन फिल्म बनने जा रही है. इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में नजर आएंगे, जिसे लेकर उनके फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं. मीडिया में चल रही खबरों की मानें तो ‘मिर्जापुर’ फिल्म इसी साल सितंबर के महीने तक सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. वर्सेटाइल एक्टर पंकज त्रिपाठी के फैंस इस समय उनके भाई के जल्द से जल्द पूरी तरह ठीक होने की दुआ कर रहे हैं.