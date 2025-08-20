 सबसे बड़े स्कैम पर आधारित है ये टॉप रेटेड सीरीज, आज भी करती है फैंस के दिलों पर रूल! इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रही है स्ट्रीम
सबसे बड़े स्कैम पर आधारित है ये टॉप रेटेड सीरीज, आज भी करती है फैंस के दिलों पर रूल! इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रही है स्ट्रीम

Top Rated Web Series: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर साल कई फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं जो अपनी कहानी से फैंस को शॉक्ड कर देती हैं. आज हम इंडिया की टॉप रेटेड सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं. आइए जानते हैं 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:48 AM IST
सबसे बड़े स्कैम पर आधारित है ये टॉप रेटेड सीरीज, आज भी करती है फैंस के दिलों पर रूल! इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हो रही है स्ट्रीम

हर साल थिएटर और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई फिल्में और सीरीज स्ट्रीम होती हैं जो फैंस के दिलों पर राज करती हैं. वहीं इन दिनों कई बड़े-बड़े स्टार्स भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हाथ आजमा रहे हैं. मगर आज हम एक ऐसी सीरीज के बारे में बात कर रहें हैं जिसमें कोई बड़ा स्टार नहीं और ना ही इस सीरीज में कोई महंगी या विदेशी लोकेशन दिखाई गई है मगर फिर भी ये टॉप रेटेड सीरीज की लिस्ट में शामिल है.

आज हम जिस सीरीज की बात कर रहे हैं वो 'पंचायत' की तरह किसी ग्रामीण की कहानी नहीं है बल्कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है. इस टॉप रेटेड वेब सीरीज में एक बड़े स्कैम को दिखाया है जिसने दर्शकों काफी इंप्रेस किया है. तो चलिए सस्पेंस को खत्म करते हुए बताते हैं सीरीज का नाम, हम जिस टॉप रेटेड सीरीज के बारे में बात कर रहें हैं वो 'स्कैम 1992' है जिसमें मैन लीड की भूमिका एक्टर प्रतीक गांधी ने निभाई है. सीरीज 'स्कैम 1992' में एक्टर प्रतीक की एक्टिंग से न सिर्फ पुरी फिल्म इंडस्ट्री इंप्रेस है बल्कि फैंस भी उनके काम को खूब पसंद कर रहे है. 

यह भी पढ़ें: रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ही नहीं बल्कि इन फिल्मों के सेट पर भी हो चुका है बड़ा हादसा, एक से गई थी दो क्रू मेंबर की जान!

 

स्कैम 1992 क्या है?
स्कैम 1992 सीरीज इंडियन शेयर मार्केट में हुए सबसे बड़े घोटाले पर बेस्ड है. साल 1992 में हुए इस बड़े स्कैम से सभी लोग शॉक्ड रह गए थे. इस सीरीज में हर्षद मेहता की 'बिग बुल' की कहानी को भी दिखाया गया है. ये सीरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर स्ट्रीम हो रही है. 'स्कैम 1992' में प्रतीक गांधी के साथ एक्टर हेमंत खरे शादाब खान और श्रेया धनवंतरी नजर आई थीं. ये सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की टॉप रेटेड सीरीज में से एक है. वहीं इन दिनों प्रतीक गांधी की सीरीज 'सारे जहाँ से अच्छा' फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

 

