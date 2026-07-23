आर माधवन ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट का किया सपोर्ट, बोले- पेपर लीक युवाओं के सपनों को तोड़ रहे हैं

काफी समय तक चुप्पी के बाद आखिरकार एक्टर आर माधवन ने जंतर-मंतर में छात्रों के साथ हुई हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई है. उन्होंने न सिर्फ छात्रों के साथ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की, बल्कि उनके विरोध प्रदर्शन को सही करार दिया. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा, 'शिक्षा देश के भविष्य को आकार देने की ताकत रखती है. हर छात्र को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो निष्पक्ष, पारदर्शी और मेहनत पर आधारित हो.मैं हमेशा से भारत की युवा पीढ़ी की अनगिनत क्षमताओं पर भरोसा करता आया हूं. आज बहुत से स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता जो दुख और निराशा महसूस कर रहे हैं, उसे मैं भी पूरी तरह समझता हूं. एजुकेशन सिस्टम को ऐसा होना चाहिए जो छात्रों में आत्मविश्वास, निष्पक्षता और अच्छे मौके की भावना जगाए. लेकिन एग्जाम पेपर लीक होने जैसी घटनाएं इस भरोसे को पूरी तरह तोड़ देती हैं. इससे लाखों युवाओं की मेहनत, उम्मीदें और सपने गहरे प्रभावित होते हैं. भारत जैसे देश में, जहां एजुकेशन लाइफ को नई दिशा देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इन घटनाओं का असर और भी गहरा होता है.'