'पेपर लीक युवाओं के सपनों को तोड़ रहे', जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के सपोर्ट में आए आर माधवन

काफी समय तक चुप्पी के बाद आखिरकार एक्टर आर माधवन ने जंतर-मंतर में छात्रों के साथ हुई हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई है. उन्होंने न सिर्फ छात्रों के साथ हुई हिंसा की कड़ी निंदा की, बल्कि उनके विरोध प्रदर्शन को सही करार दिया. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा, 'शिक्षा देश के भविष्य को आकार देने की ताकत रखती है. हर छात्र को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो निष्पक्ष, पारदर्शी और मेहनत पर आधारित हो.मैं हमेशा से भारत की युवा पीढ़ी की अनगिनत क्षमताओं पर भरोसा करता आया हूं. आज बहुत से स्टूडेंट्स और उनके माता-पिता जो दुख और निराशा महसूस कर रहे हैं, उसे मैं भी पूरी तरह समझता हूं. एजुकेशन सिस्टम को ऐसा होना चाहिए जो छात्रों में आत्मविश्वास, निष्पक्षता और अच्छे मौके की भावना जगाए. लेकिन एग्जाम पेपर लीक होने जैसी घटनाएं इस भरोसे को पूरी तरह तोड़ देती हैं. इससे लाखों युवाओं की मेहनत, उम्मीदें और सपने गहरे प्रभावित होते हैं. भारत जैसे देश में, जहां एजुकेशन लाइफ को नई दिशा देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इन घटनाओं का असर और भी गहरा होता है.'
साथ ही एक्टर ने उम्मीद जताई है कि सरकार जल्द ही उनका साथ देगी और शिक्षा व्यवस्था में बेहतरी होगी. एक्टर ने कहा कि ये सिर्फ छात्रों और शिक्षा का मुद्दा है इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं करना चाहिए. एक्टर ने आगे लिखा, 'सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएं, उन्हें जल्दी और सख्ती से सजा दी जाए. आर सजा इतनी कड़ी हो कि आगे कोई भी कभी हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके.'
आर माधवन ने आगे लिखा, 'पिछले समय में हुई गलतियों को स्वीकार करते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार जरूरी कदम उठाएगी, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाएगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा की शुचिता और विश्वसनीयता को बचाएगी. हर उस युवा साथी से जो आज चिंतित या निराश महसूस कर रहा है. कृपया हिम्मत मत हारो. तुम्हारा टैलेंट, मेहनत और रिक्वेस्ट किसी भी सिस्टम की कमियों से कहीं बड़ा है. मेहनत करते रहो, अपने आप पर भरोसा रखो और कभी भी अस्थायी झटकों को अपने भविष्य को तय करने मत दो.'
बता दें कि आर माधवन के अलावा सलमान खान, अनुपम खेर, इमरान खान. शबाना आजमी, प्रकाश राज जैसे स्टार्स ने भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया.