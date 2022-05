‘पिछले चार सालों से नहीं कमाया पैसा, Rocketry को लेकर बेहद डर में हूं’, एक्टर R Madhavan का खुलासा

R Madhavan is in Fear for Rocketry: आर माधवन ने इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival) में शिरकत की जहां उनकी आने वाली फिल्म रॉकेट्री का प्रीमियर हुआ. खबर है कि इस फिल्म को कांस में स्टैंडिंग ओवेशन मिला है. सोशल मीडिया पर आर माधवन को फिल्म के लिए शुभकामनाएं दी जा रही हैं. लेकिन हाल ही में एक इंटरव्यू में आर माधवन (R Madhwan) ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं. जिसके मुताबिक वो अपनी फिल्म रॉकेट्री को लेकर काफी डरे हुए हैं.

चार सालों से नहीं कमाया पैसा

इस इंटरव्यू में आर माधवन ने कहा कि "मेरा एक बेटा है. कोविड था और कोविड के दौरान मैंने कोई पैसा नहीं कमाया. मैंने कोविड से दो साल पहले भी कोई पैसा नहीं कमाया क्योंकि मैं रॉकेट्री में बिजी था. जिन चीजों ने मुझे जिंदा रखा, वो था ओटीटी जो मेरे लिए मौका था. लेकिन इसके अलावा, मैंने कोई फिल्म नहीं की, 2017 में मेरी आखिरी फिल्म विक्रम वेधा रिलीज हुई थी. इसलिए मुझे डर है और लगातार मैं डर में हूं” इस इंटरव्यू में आर माधवन ने अपनी पत्नी सरिता को अपना सपोर्ट सिस्टम बताया. उनके मुताबिक उनकी पत्नी हर हालात में उनके साथ है और यही उनकी हिम्मत है.

रॉकेट्री के डायरेक्टर भी हैं आर माधवन

रॉकेट्री फिल्म मशहूर वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है. इस फिल्म को लिखा भी माधवन ने है तो वहीं डायरेक्टर के इस प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ने के कारण आर माधवन ने ही इसके डायरेक्शन की जिम्मेदारी संभाली और लीड रोल भी उन्होंने ही निभाया है. अब कांस फेस्टिवल में फिल्म खूब तारीफ बटोर रही है लेकिन फिर भी आर माधवन इस फिल्म को लेकर काफी डरे हुए हैं. फिल्म 1 जुलाई को रिलीज होने जा रही है.

