11 दिनों में 47 फिल्में, फिर करियर पर कैसे लग गया ब्रेक? इस एक्टर ने शाहरुख-सलमान को दी थी टक्कर, लेकिन लगातार 20 फ्लॉप....

Rahul Roy Film Career: बॉलीवुड में कुछ सितारे ऐसे आए जिन्होंने एंट्री लेते ही सबका दिल जीत लिया और रातों-रात सुपरस्टार बन गए. ऐसे ही एक अभिनेता हैं राहुल रॉय, जिन्होंने 1990 में फिल्म 'आशिकी' से डेब्यू किया था. इस एक फिल्म ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया था, और एक वक्त ऐसा था जब उनकी पॉपुलैरिटी को शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे सितारों के लिए भी एक बड़ी टक्कर माना जाता था. आलम यह था कि उन्होंने 11 दिनों के भीतर 47 फिल्में साइन कर ली थीं. हालांकि, लगातार 20 फ्लॉप फिल्मों के बाद उनका करियर अचानक खत्म हो गया.

'आशिकी' से रातों-रात बने सुपरस्टार

अभिनेता राहुल रॉय ने 1990 में महेश भट्ट की सुपरहिट फिल्म 'आशिकी' से बॉलीवुड में कदम रखा था. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसके गाने आज भी लोकप्रिय हैं. इस फिल्म के ज़रिए राहुल रॉय ने अपार लोकप्रियता हासिल की और वह रातों-रात पूरे देश में एक स्टार चेहरा बन गए थे.

शाहरुख-सलमान को दी थी टक्कर

राहुल रॉय का स्टारडम इतना बड़ा हो गया था कि एक समय पर उनकी पॉपुलैरिटी को इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के लिए भी कड़ी टक्कर (Tough Competition) माना जाता था. उनकी बढ़ती मांग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने सिर्फ 11 दिनों के भीतर 47 फिल्में साइन कर ली थीं.

लगातार 20 फ्लॉप फिल्में और करियर खत्म

हालांकि, राहुल रॉय का स्टारडम ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका. 'आशिकी' के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्में कीं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. लगातार 20 फिल्में फ्लॉप होने के कारण उनका फिल्मी करियर बुरी तरह बर्बाद हो गया. फ्लॉप फिल्मों के इस सिलसिले के बाद, उन्होंने कुछ समय के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था.

2006 में की वापसी और 'बिग बॉस' जीता

एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद राहुल रॉय ने 2006 में वापसी की कोशिश की, लेकिन उन्हें उस तरह की लाइमलाइट फिर कभी नहीं मिली. इसी साल, उन्होंने रियलिटी शो 'बिग बॉस' के पहले सीज़न में हिस्सा लिया. यहां दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया और वह शो के विनर भी बने.

ब्रेन स्ट्रोक और सलमान खान की मदद

साल 2020 में, अभिनेता को एक ब्रेन स्ट्रोक हुआ था. इस दौरान वह डेढ़ महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे. गंभीर बीमारी और इलाज के भारी खर्च के बीच, अभिनेता सलमान खान ने उनकी मदद की थी.