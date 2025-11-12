Advertisement
trendingNow12998956
Hindi Newsबॉलीवुड

11 दिनों में 47 फिल्में, फिर करियर पर कैसे लग गया ब्रेक? इस एक्टर ने शाहरुख-सलमान को दी थी टक्कर, लेकिन लगातार 20 फ्लॉप....

Rahul Roy movies: फिल्म 'आशिकी' से रातों-रात सुपरस्टार बने अभिनेता राहुल रॉय ने एक समय में पॉपुलैरिटी के मामले में शाहरुख खान और सलमान खान को भी टक्कर दी थी. उन्होंने महज़ 11 दिनों में 47 फिल्में साइन की थीं. हालांकि, लगातार 20 फ्लॉप फिल्मों के कारण उनका करियर बर्बाद हो गया. 2006 में उन्होंने 'बिग बॉस' जीता था, और 2020 में ब्रेन स्ट्रोक के दौरान सलमान खान ने उनकी मदद की थी.

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Nov 12, 2025, 02:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

11 दिनों में 47 फिल्में, फिर करियर पर कैसे लग गया ब्रेक? इस एक्टर ने शाहरुख-सलमान को दी थी टक्कर, लेकिन लगातार 20 फ्लॉप....

Rahul Roy Film Career: बॉलीवुड में कुछ सितारे ऐसे आए जिन्होंने एंट्री लेते ही सबका दिल जीत लिया और रातों-रात सुपरस्टार बन गए. ऐसे ही एक अभिनेता हैं राहुल रॉय, जिन्होंने 1990 में फिल्म 'आशिकी' से डेब्यू किया था. इस एक फिल्म ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया था, और एक वक्त ऐसा था जब उनकी पॉपुलैरिटी को शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे सितारों के लिए भी एक बड़ी टक्कर माना जाता था. आलम यह था कि उन्होंने 11 दिनों के भीतर 47 फिल्में साइन कर ली थीं. हालांकि, लगातार 20 फ्लॉप फिल्मों के बाद उनका करियर अचानक खत्म हो गया.

'आशिकी' से रातों-रात बने सुपरस्टार
अभिनेता राहुल रॉय ने 1990 में महेश भट्ट की सुपरहिट फिल्म 'आशिकी' से बॉलीवुड में कदम रखा था. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसके गाने आज भी लोकप्रिय हैं. इस फिल्म के ज़रिए राहुल रॉय ने अपार लोकप्रियता हासिल की और वह रातों-रात पूरे देश में एक स्टार चेहरा बन गए थे.

शाहरुख-सलमान को दी थी टक्कर
राहुल रॉय का स्टारडम इतना बड़ा हो गया था कि एक समय पर उनकी पॉपुलैरिटी को इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के लिए भी कड़ी टक्कर (Tough Competition) माना जाता था. उनकी बढ़ती मांग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक समय ऐसा भी था जब उन्होंने सिर्फ 11 दिनों के भीतर 47 फिल्में साइन कर ली थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

लगातार 20 फ्लॉप फिल्में और करियर खत्म
हालांकि, राहुल रॉय का स्टारडम ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका. 'आशिकी' के बाद उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्में कीं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. लगातार 20 फिल्में फ्लॉप होने के कारण उनका फिल्मी करियर बुरी तरह बर्बाद हो गया. फ्लॉप फिल्मों के इस सिलसिले के बाद, उन्होंने कुछ समय के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था.

2006 में की वापसी और 'बिग बॉस' जीता
एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद राहुल रॉय ने 2006 में वापसी की कोशिश की, लेकिन उन्हें उस तरह की लाइमलाइट फिर कभी नहीं मिली. इसी साल, उन्होंने रियलिटी शो 'बिग बॉस' के पहले सीज़न में हिस्सा लिया. यहां दर्शकों ने उन्हें खूब पसंद किया और वह शो के विनर भी बने.

ब्रेन स्ट्रोक और सलमान खान की मदद
साल 2020 में, अभिनेता को एक ब्रेन स्ट्रोक हुआ था. इस दौरान वह डेढ़ महीने तक अस्पताल में भर्ती रहे. गंभीर बीमारी और इलाज के भारी खर्च के बीच, अभिनेता सलमान खान ने उनकी मदद की थी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Lalit Kishor

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

Rahul Roy MoviesRahul Roy Film careerBollywood newsEntertainment News

Trending news

'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
Shortest Train in India
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
delhi red fort blast
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
Bihar Election 2025
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
Kerala News
'हिरणों का हत्यारा हंट...', केरल के 'डिजाइनर जू' में कुत्तों का तांडव, बिछा दी लाशें
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Jammu Kashmir
घाटी में दहशत के अड्डों पर बड़ा वार, 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी; JeI पर एक्शन
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
Delhi blast
Delhi blast: दिवाली-26 जनवरी था टारगेट, लाल किले पर कर दिया विस्फोट, हुआ बड़ा खुलासा
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
Dr. Shaheen Shahid
डॉक्टर शाहीन: डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक?
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...
Bihar Election 2025
बिहार में का बा? चुनाव के रिजल्ट से पहले वो 10 सवाल जो आपके दिमाग में हैं...