बाढ़ से बेहाल असम के लिए सलमान खान ने बढ़ाया मदद का हाथ, जरूरतमंदों तक पहुंचाया खाना और जरूरी सामान

बाढ़ संकट से जूझ रहे असम के लोगों के लिए बॉलीवुड एक्टर सलमान खान मदद का हाथ बढ़ाया है. भाईजान इन डॉन डायरेक्टर वामशी पैदिपल्ली की आने वाली अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग में बिजी हैं. इसके बावजूद वह अपने फैन क्लब के साथ मिलकर राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं. जिससे ज्यादा प्रभावित इलाकों तक जरूरी सामान पहुंचाया जा सके.
मिड-डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'उन्होंने सलमान खान फैन क्लब [SKFC] असम से संपर्क किया और प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक प्लान बनाया. बता दें कि सलमान खान की चैरिटेबल संस्था 'बीइंग ह्यूमन' ने राहत अभियान शुरू करने के लिए 'सलमान खान फैन क्लब' (SKFC) असम के साथ हाथ मिलाया है. इस अभियान के तहत शिवसागर के परिवारों को खाने के लिए तैयार (रेडी-टू-ईट) फूड पैकेट बांटे जा रहे हैं और इसके लिए जरूरी सामान गुवाहाटी से भेजा जा रहा है.
इस रिपोर्ट में बताया गया कि हर पैकेट में बिस्किट, गुड़, पोहा, मुरमुरा, ब्रेड, चीज और जैम है. सलमान इस बात से निश्चिन्त होना चाहते हैं कि परिवारों के पास कम से कम तीन दिन तक का खाना हो. जब तक कि हालात बेहतर न हो जाएं. खाने के अलावा, वॉलंटियर्स बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को पीने का पानी, पानी साफ करने वाली गोलियां, सैनिटरी पैड और मच्छर भगाने वाली कॉइल भी पहुंचा रहे हैं.
बताया जा रहा है कि राहत अभियान के कई चरणों में चलने की उम्मीद है. अगले हफ्ते शुरू होने वाले चरण में प्रभावित परिवारों को राशन किट और दवाइयां बांटने पर ध्यान दिया जाएगा. इस पहल के आखिरी चरण में 'बीइंग ह्यूमन' बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए स्कूलों और अस्पतालों के पुनर्निर्माण में योगदान देने की प्लानिंग कर रही है. जिससे समुदायों को लंबे समय में उबरने में मदद मिल सके.
इसके अलावा एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर भी असम के लोगों की मदद के लिए आगे आई हैं. एक्ट्रेस ने 'भारत डिजास्टर रिलीफ फाउंडेशन' (BDRF) के साथ हाथ मिलाया है. यह संस्था शिवसागर में राशन किट, साफ-सफाई का सामान, पीने का पानी और राहत का दूसरा सामान पहुंचा रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, 'जब भूमि को पता चला कि BDRF असम में राहत का काम कर रही है, तो उन्होंने इस नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया.
वहीं, 25 जुलाई को असम के सिंगर पापोन ने विशाल ददलानी, दिव्या कुमार के साथ मिलकर इंस्टाग्राम पर एक लाइव चैरिटी कॉन्सर्ट किया. इस दौरान दर्शकों से चल रहे राहत कार्यों में योगदान देने की अपील की. बता दें कि बाढ़ से लगभग 7 लाख लोग प्रभावित हुए हैं.