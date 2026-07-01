Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /सलमान खान की याचिका पर फिर टली दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, काला हिरण फिल्म का मामला; अमित जानी बोले- मिल रही हैं धमकियां

सलमान खान की याचिका पर फिर टली दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, 'काला हिरण' फिल्म का मामला; अमित जानी बोले- मिल रही हैं धमकियां

Kala Hiran Film Case: 'काला हिरण' फिल्म के खिलाफ सलमान खान की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी. हालांकि ये सुनवाई आज भी टल गई है.

Written BySwati Singh
Published: Jul 01, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 03:39 PM IST
सलमान खान की याचिका पर फिर टली दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, 'काला हिरण' फिल्म का मामला; अमित जानी बोले- मिल रही हैं धमकियां
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Swati Singh

Swati Singh

स्वाति सिंह एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News Hindi की डिजिटल टीम के एंटरटेनमेंट (मनोरंजन) सेक्शन में काम कर रही हैं. स्वाति की एक्सपर्टीज बॉलीवुड न्यूज़, सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ट्रेंड्स और सेलेब्स की इन-डेप्थ रिपोर्टिंग में है.

अपने करियर के दौरान स्वाति ने आयुष्मान खुराना, नीना गुप्ता, गजराज राव और ध्वनि भानुशाली जैसी कई जानी-मानी बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री की हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं. Zee News से पहले उन्होंने अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान और लोकमत जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, जहां काम के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री हासिल करने वाली स्वाति, मनोरंजन जगत की खबरों को पाठकों तक रोचक और सटीक ढंग से पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.

आप स्वाति सिंह से swati.kumari@india.com पर सीधे ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सरकारी आवास में मिला जनपद CEO का शव, हार्ट अटैक की आशंका, PM रिपोर्ट का इंतजार
mp news21 min ago
2
ICC25 min ago
3
angarak yog 2026 july30 min ago
4
Hardik Pandya44 min ago
5
Odisha Textbook Error45 min ago