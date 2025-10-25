Advertisement
'सराभाई वर्सेस साराभाई' के 'इंद्रवदन' से हुए मशहूर, कुछ ऐसा रहा सतीश शाह का सफर

Satish Shah Biography in Hindi: जाने-माने एक्टर सतीश शाह का निधन हो गया है. 25 अक्टूबर की दोपहर लगभग 2.30 बजे मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली. 74 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Oct 25, 2025, 05:14 PM IST
'सराभाई वर्सेस साराभाई' के 'इंद्रवदन' से हुए मशहूर, कुछ ऐसा रहा सतीश शाह का सफर

Satish Shah Biography: मशहूर टीवी एक्टर सतीश शाह ने 74 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. 25 अक्टूबर दोपहर लगभग 2.30 बजे मुंबई के हिंदुआ अस्पताल में उनका निधन हुआ. ये जानकारी उनके मैनेजर ने दी. जानकारी के मुताबिक सतीश लंबे समय से किडनी से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे और हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था.

 

सतीश शाह का करियर
सतीश रवीलाल शाह भारतीय फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के फेमस कॉमेडी एक्टर में से हैं. उन्होंने "जानें भी दो यारो (1983)", "ये जो है जिंदगी (1984)", "सराभाई वर्सेस साराभाई (2004)", "कल हो ना हो (2003)", "मैं हूं ना (2004)", "फना (2006)" और "ओम शांति ओम (2007)" जैसी फिल्मों में अपने किरदार से लोगों का दिल जीता है. वहीं सराभाई वर्सेस साराभाई के आइकोनिट रोल "इंद्रवदन साराभाई" के रूप में उन्होंने अपने शानदार एक्टिंग से टीवी इंडस्ट्री अपना छाप छोड़ दिया है. 

पर्सनल लाइफ और शिक्षा
गुजरात के मंडवी में सतीश शाह का जन्म हुआ था. वे कच्छी गुजराती समुदाय से आते हैं. सतीश शाह की शादी 1972 में डिजाइन मधु शाह की हुई. वे अपनी पत्नी को अपना लकी चार्म मानते थे. उनकी शिक्षा की बात करें, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से की है. इसके बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) में एक्टिंग ट्रेनिंग ली है. 

 

टीवी से की करियर की शुरुआत 
सतीश शाह ने 1984 में अपने करियार की शुरुआत एक फेमस टीवी सीरियल 'ये जो है जिंदगी' से की. इसमें उन्होंने 55 एपिसोड्स में 55 अलग-अलग किरदार निभाए, ये अपने आप में ही एक रिकॉर्ड था. इसके बाद वे 1995 में जी टीवी शो "फिल्मी चक्कर" में नजर आए थे, उनका ये किरदार भी लोगों को खुब पसंद आया था. 

