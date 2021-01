VIDEO: ब्लड कैंसर पेशेंट्स की मदद के लिए आगे आए Sonu Sood, करने जा रहे ये काम!

नई दिल्ली: अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) आए दिन ऐसे काम करते रहते हैं जो उन्हें गरीबों का मसीहा, तो कभी रियल लाइफ सुपरहीरो के टैग दिलाता रहता है. वहीं अब सोनू सूद (Sonu Sood) देश के ब्लड कैंसर पेशेंट्स की मदद करने के लिए एक अनोखी शुरुआत करने जा रहे हैं. वह ब्लड स्टेम सेल पंजीकरण और दान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डीकेएमएस बीएमटीएस फाउंडेशन इंडिया के साथ हाथ मिला चुके हैं. यह एक एनजीओ है, जो ब्लड कैंसर और अन्य रक्त विकारों जैसे थैलेसीमिया और अप्लास्टिक अनीमिया के लिए काम करता है.

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) ने 10 हजार भारतीयों को संभावित रक्त स्टेम सेल दाताओं के रूप में पंजीकृत करने के लिए एक पहल शुरू की है. भारत दुनिया में हेमटोलॉजिकल कैंसर के मामलों में तीसरे स्थान पर है और यह बच्चों में कैंसर से संबंधित मौतों के प्रमुख कारणों में से एक बना हुआ है. देश में इस रक्त कैंसर के बोझ के साथ, रोग के खिलाफ लड़ाई में रक्त कैंसर रोगियों का समर्थन करना समय की आवश्यकता है.

विद्या बालन और राहुल द्रविड़ जैसी प्रसिद्ध हस्तियों के बाद, बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) ने इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वीडियो अपील साझा की है.

Are you ready to make a change? @SonuSood is calling on you! Let us, as a nation, unite in the cause for patients suffering from blood cancer & blood disorders. Join us by registering as a blood stem cell donor at https://t.co/4xTedqqEg7

