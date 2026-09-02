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नेपाल में ‘पालनहार’ बने सोनू सूद! बच्चों संग तस्वीरें शेयर कर लिखा- ‘घर-परिवार, बचपन सब खोया, लेकिन हम साथ हैं...’

Sonu Sood Reach Nepal​: नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद मची तबाही के बीच बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद पीड़ितों का सहारा बनने पहुंचे हैं. भारत से राहत सामग्री लेकर पहुंचे सोनू ने लोगों की जिंदगी पटरी पर लाने का वादा किया है. जानिए संकट की इस घड़ी में कैसे देवदूत बनकर उभरे सोनू सूद.

Written ByVandana Saini
Published: Sep 02, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:50 AM IST
नेपाल में ‘पालनहार’ बने सोनू सूद! बच्चों संग तस्वीरें शेयर कर लिखा- ‘घर-परिवार, बचपन सब खोया, लेकिन हम साथ हैं...’
Image Credit: देवदूत बनकर नेपाल पहुंचे सोनू सूद (स्क्रीनग्रैब AI)

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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