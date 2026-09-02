नेपाल में ‘पालनहार’ बने सोनू सूद! बच्चों संग तस्वीरें शेयर कर लिखा- ‘घर-परिवार, बचपन सब खोया, लेकिन हम साथ हैं...’

नेपाल में हाल ही में आई भयानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. इस कुदरती आफत के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि कई लोग अपने परिवारों से बिछड़ गए. मुश्किल के इस दौर में प्रभावित लोग अपने टूटे आशियाने और जिंदगियों को समेटने में जुटे हैं. ऐसे नाजुक वक्त में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद खुद नेपाल पहुंचे, ताकि वे बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े होकर उनका हौसला बढ़ा सकें और राहत कामों में उनका हाथ बंटा सकें. सोनू ने अपने इस सफर से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
सोनू सूद ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पर नेपाल दौरे की तस्वीरें शेयर कीं. इन तस्वीरों में वे वहां के लोगों और बच्चों से मिलकर उनका दर्द बांटते नजर आए. सोनू ने लिखा कि इन मासूमों ने अपने घर, परिवार और अपना बचपन खो दिया है, लेकिन हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे. सोनू ने मैसेज दिया कि नेपाल के लोग इस मुश्किल वक्त में खुद को अकेला न समझें. सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस ने सोनू की जमकर तारीफ की है. लोगों ने उन्हें असली जिंदगी का सच्चा हीरो तक बताया.
सोनू सूद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वे पीड़ितों से मिलने और उनकी जरूरत का सामान देने नेपाल आए हैं. उन्होंने बताया कि भारत से काफी सारा सामान यहां लाया गया है. उनका मकसद जरूरतमंद लोगों का साथ देना और उनकी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाना है. सोनू ने कहा कि समाज के हर इंसान का ये फर्ज बनता है कि वे संकट के समय आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभाए. उन्होंने बताया कि वे लोगों के लिए कंबल, राशन और रोजमर्रा का जरूरी सामान लेकर पहुंचे, ताकि किसी को बेसहारा महसूस न हो.
सोनू सूद ने आगे कहा कि वे अभी भी लोकल लोगों से पूछ रहे हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है. वे भारत से और भी जरूरी मदद भिजवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने ये भी माना कि भारत से नेपाल सामान भिजवाना थोड़ा चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि इसके लिए एक बड़ी टीम और तालमेल की जरूरत पड़ती है. इसके बावजूद उन्होंने भरोसा दिलाया कि ये राहत काम केवल इसी महीने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले महीनों में भी लगातार जारी रहेगा ताकि लोग पूरी तरह संभल सकें.
सोनू के इस कदम पर सोशल मीडिया पर फैंस का प्यार उमड़ पड़ा है. किसी ने उन्हें 'हमारा हीरो' कहा तो किसी ने लिखा कि 'पर्दे के सबसे बड़े विलेन, असल जिंदगी के सच्चे मसीहा हैं'. इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने भी दुनिया भर के लोगों से नेपाल की मदद करने की इमोशनल अपील की. वहीं, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने नेपाल को अपनी मातृभूमि बताते हुए पूरी फिल्म इंडस्ट्री और देशवासियों से आगे आकर पीड़ितों का हाथ थामने का अनुरोध किया है, ताकि नेपाल इस संकट से जल्द उबर सके.
नेपाल में आई इस बाढ़ ने जान-माल का बहुत बड़ा नुकसान किया है. राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 939 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,925 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं. लापता लोगों में 592 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं. रसुवा और नुवाकोट जैसे गंभीर रूप से प्रभावित इलाकों में सेना और बचाव दल लगातार राहत कार्य चला रहे हैं. दूसरी तरफ नेपाल स्थित भारतीय दूतावास भी बाढ़ में जान गंवाने वाले भारतीय नागरिकों की पहचान और उनके परिवारों की मदद के लिए लगातार प्रयासरत है.