'लोग आज भी मुझे दोषी मानते हैं' एक्टर ने बयां किया दिल का दर्द, बोले- 14 साल बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा आरोपों का साया

बॉलीवुड एक्टर सूरज पंचोली एक बार फिर से खबरों का हिस्सा बन गए हैं. एक्ट्रेस जिया खान की मौत से जुड़े मामले को लेकर उन्होंने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने दर्द को बयां किया है. उन्होंने इंस्टा पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि साल 2023 में अदालत से बरी होने के बाद भी कई प्लेटफॉर्म पर इस मामले को अब तक अनसॅाल्व्ड केस लिखा जाता है, जिससे उन्हें काफी तकलीफ होती है. सूरज ने कहा कि उन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 14 साल अपनी बेगुनाही को साबित करने में लगा दिए और आज भी उन्हें उसी नजर से देखा जाता है, जो उनके लिए बेहद दर्दनाक है.
सूरज पंचोली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लंबा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने दिल का बात रखते हुए बताया कि इतने सालों तक उन्होंने इस मामले पर चुप्पी इसलिए बनाए रखी क्योंकि वो किसी की पर्सनल लाइफ और सम्मान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे.
सूरज ने इस पोस्ट में आगे लिखा कि जब अदालत का फैसला उनके पक्ष में आ चुका है, तब भी अगर लोग उन्हें दोषी मानते हैं या इस मामले को अनसॅाल्व्ड बताते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही दुख की बात है. उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा धैर्य और उम्मीद की कि लोग भी इस मामले को फैक्ट्स के बेस्ड पर समझेंगें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
इस इंस्टा पोस्ट में सूरज ने लिखा, 'जब ये दुखद घटना हुई थी, तब मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी. मैं जिया खान को महज 4 महीने से जानता था और मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस मेंटल स्ट्रैस से गुजर रही थी. मैं इतना मैच्योर नहीं था कि किसी शख्स के अंदर छिपे दर्द को समझ पाता, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी.' उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई और उन्हें कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा.
सूरज ने अपने दर्द को जाहिर करते हुए लिखा, 'पिछले 14 साल मैंने अपनी बेगुनाही को साबित करने में लगा दिए. ये मेरी जिंदगी के वो साल थे, जब मुझे अपना फ्यूचर बनाना चाहिए था, लेकिन मैं एक ऐसे केस का बोझ उठाता रहा जिसने मेरे 20वीं और 30वें उम्र के सालों का बड़ा हिस्सा ले लिया. हर दिन मैंने अपने मन और दिल पर जो बोझ महसूस किया, उसे सिर्फ मैं ही जानता हूं.' एक्टर का कहना है कि उन्होंने इस दौरान मेंटली और इमोशनली कई परेशानियां झेलीं.
उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी कहा, 'मैंने इस मामले पर चुप रहने का फैसला किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी लिखने का राइट मिल जाता है. सम्मान की वजह से मैंने कभी पब्लिक्ली रूप से उन पर्सनल स्ट्रगल या तकलीफों के बारे में बात नहीं की, जो जिया खान ने मुझसे शेयर किए थे. मैंने हर हाल में उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया, बदले में मैं सिर्फ अपने लिए भी वही सम्मान चाहता हूं.' इस पोस्ट में सूरज ने लोगों और मीडिया से रिक्वेस्ट की, कि किसी भी मामले को सामने रखते समय पूरी सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ उसे पेश किया जाना चाहिए.
आपको बता दें कि 3 जून 2013 को मुंबई स्थित अपने फ्लैट में एक्ट्रेस जिया खान मृत पाई गई थीं. पुलिस की शुरुआती जांच में इसे सुसाइड का मामला माना गया था, लेकिन बाद में उनकी मां ने इसे हत्या बताते हुए कई सवाल उठाए थे. उस समय सूरज पंचोली और जिया खान के रिश्ते की काफी चर्चा हुई थी और सूरज पर सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था.
हालांकि, लंबे समय तक चलने वाली इस कानूनी प्रोसेस के बाद अप्रैल 2023 में स्पेशल सीबीआई अदालत ने सबूतों के आधार पर सूरज पंचोली को सभी आरोपों से बरी कर दिया था. इसलिए अब सूरज चाहते हैं कि इस मामले को लेकर बात करते समय कोर्ट के फैसले और फैक्ट्स का भी ध्यान रखा जाए.