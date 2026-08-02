'लोग आज भी मुझे दोषी मानते हैं' एक्टर ने बयां किया दिल का दर्द, बोले- 14 साल बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा आरोपों का साया

उन्होंने अपने पोस्ट में ये भी कहा, 'मैंने इस मामले पर चुप रहने का फैसला किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी लिखने का राइट मिल जाता है. सम्मान की वजह से मैंने कभी पब्लिक्ली रूप से उन पर्सनल स्ट्रगल या तकलीफों के बारे में बात नहीं की, जो जिया खान ने मुझसे शेयर किए थे. मैंने हर हाल में उनकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया, बदले में मैं सिर्फ अपने लिए भी वही सम्मान चाहता हूं.' इस पोस्ट में सूरज ने लोगों और मीडिया से रिक्वेस्ट की, कि किसी भी मामले को सामने रखते समय पूरी सच्चाई और जिम्मेदारी के साथ उसे पेश किया जाना चाहिए.