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'लोग आज भी मुझे दोषी मानते हैं' एक्टर ने बयां किया दिल का दर्द, बोले- 14 साल बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा आरोपों का साया

बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं जो गंभीर आरोपों के चलते कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं. लेकिन इस एक्टर को सालों बाद भी लोग शक की नजर से देखते हैं और आज भी उन्हें दोषी समझते हैं. उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपना दर्द बयां किया है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 02, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 08:36 PM IST
'लोग आज भी मुझे दोषी मानते हैं' एक्टर ने बयां किया दिल का दर्द, बोले- 14 साल बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहा आरोपों का साया

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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