इस एक्टर के पड़ोसी ने मास्क निकालकर उनके मुंह पर छींका, झड़प वाला VIDEO हुआ वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता और स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास (Veer Das) ने बीती रात अपने साथ हुई बेहद गंभीर घटना का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. 'गो गोवा गॉन' फेम एक्टर इमारत के ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं. रविवार रात उन्होंने अपने एक पड़ोसी को खाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उनका एक पड़ोसी ये सब देखकर शायद खुश नहीं था और उसने वीर पर चिल्लाना शुरू कर दिया.

Lockdown Neighbour. I was giving my friend Kavi who lives three houses down from me some dinner. We were waiting for it to get cooked 15 feet away from each-other. Me on my doorstep, him out. This happened. pic.twitter.com/YKgErSxqBC

पड़ोसी ने वीर को ब्लैकमेल किया और गालियां दीं. इतना ही नहीं उसने वीर के मुंह पर छींक भी दिया. खास कर ऐसे हालात में जब कोरोना वायरस का कहर महामारी बन चुका है उस पड़ोसी का ऐसा करना वीर के लिए किसी हमले से कम नहीं है. वीर दास ने इस सारी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया है. साथ ही एक नोट भी लिखा है जिसमें घटना का विस्तृत विवरण देते हुए बताया है कि उस पड़ोसी ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि वह जिस अपार्टमेंट मे रह रहे हैं उसे वह अपार्टमेंट चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता इसलिए उनके खिलाफ ऐसी हरकत और शिकायत करता रहता है. वीर ने यह भी खुलासा किया कि, उनके इस पड़ोसी ने पहले भी ऐसा विवाद किया था और उसमें मीडिया तक को शामिल कर लिया था.

वीर कहते हैं कि ये एक क्रेजी शाम थी. मैं अपने ग्राउंड फ्लोर पर था और मेरे घर रात 10 बजे मेरे एक पड़ोसी आए, जिन्हें हमने इनवाइट किया था और हम साथ में खाना खाने वाले थे. मेरा दोस्त मास्क पहन कर आया था और कोक भी लाया था. हम अपने घर बाहर थोड़े देर के लिए बैठ गए, स्मोक करने के लिए हम अपना मास्क उतार दिए थे, तभी उनका पड़ोसी आया और उन पर चिल्लाने लगा. मैं अपने घर के बाहरी क्षेत्र में था और मेरा पड़ोसी परिसर में था. वह चिल्लाने लगा और मेरे मुंह पर छींक दिया. पांच मिनट के अंदर यह सब सारी अशांति शुरू हो गई.

We weren't having dinner. Just FYI. We made a parcel for kavi to take home. Was waiting for it and having a smoke fifteen feet away from eachother on a chair we pre set for him. I'm not sure why I'm continuing to explain why a dude sneezed at me...but anyway Done.

— Vir Das (@thevirdas) May 25, 2020