आर्मी और पुलिस वालों को लेकर Paresh Rawal ने कही ऐसी बात, जमकर बटोर रहे हैं तारीफें

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता परेश रावल (Paresh Rawal) का मानना है कि एक्टर्स को नहीं बल्कि आर्मी और पुलिस कर्मियों को हीरो कहा जाना चाहिए. उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, 'हमारी आनी वाली पीढ़ी रियल हीरो के सही अर्थ को समझ सके, इसके लिए हमें एक्टर्स को एंटरटेनर और हमारी आर्मी और पुलिस को हीरो बुलाना शुरू कर देना चाहिए.' जिसके बाद से लोग सोशल मीडिया पर परेश रावल की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

We Should Start Calling Actors As 'Entertainers' And Our Army & Police As 'Heroes' for Our Next Generation To Know The Actual Meaning Of Real Heroes !!!

हाल ही में गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हुई हिंसक झड़प में देश की सेना के 20 जवान शहीद हो गए. देशवासी इन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं. बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी सोशल मीडिया पर सेना के प्रति सम्मान व्यक्त किया है.

रवीना टंडन ने जवानों के एक समूह पर एक वीडियो साझा किया, जिनमें से एक इसमें गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं.

Tears in my eyes and a lump in my throat... the true sons of the soil.. my Veers , my brothers, my loves... talent in the viens and junoon for their motherland...I love you Veera, wherever you may be ... pic.twitter.com/fqP1oC9UmR

— Raveena Tandon (@TandonRaveena) June 23, 2020