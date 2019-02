कंगना रनौत को ट्रोल करने वालों को परेश रावल ने कहा बेवकूफ, दिया ये करारा जवाब

नई दिल्ली: कंगना रनौत बॉलीवुड की सबसे कोंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस हैं. वह अपने बेबाक और निडर अंदाज से जहां सबका दिल जीत जाती हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कंगना के इस अंदाज से खफा रहते हैं. बीते दिन फिल्म 'मणिकर्णिका' के रिलीज पर काफी कोंट्रोवर्सीज झेलने वाली कंगना ने बॉलीवुड के लागों पर भी ये आरोप लगाया था कि सभी एक्टर्स उन्हें कार्नर कर रहे हैं. ये मामला अभी ठंडा हुुुआ ही था कि अब कंंगना एक बार फिर सुुुुर्खियों मेें आ गई हैं.

हाल ही में फिल्म 'मणिकर्णिका' के शूट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कंगना नकली घोड़े पर बैठ कर फाइटिंग सीन शूट कर रही हैं, जबकि बाकी सारे अभिनेता जो युद्ध के सीन में कंगना के साथ हैं वे असली घोड़े पर बैठकर शूटिंग कर रहे हैं. इस वीडियो पर लोग कंगना को ट्रोल करते हुए बोल रहे हैं कि कंगना का घोड़ा फिल्म वेलकम के 'मजनू भाई' की पेंटिंग से काफी प्रभावित लग रहा है. सोशल मीडिया पर लोग बेहद मीन कोमेंट्स कर रहे हैं.

इस वीडियो पर ट्रोल हुईं कंगना को ट्विटर पर एक्टर्स परेश रावल और अनुपम खैर का सपोर्ट मिल गया है. कंगना का मजाक उड़ा रहे लागों के खिलाफ अनुपम खैर ने ट्वीट कर लिखा,' देखिए कितना जहर है इनके मन में कंगना को लेके, जबकी वह सिर्फ एक्टिंग कर रही हैं. बेवकूफ हैं वे लोग जो इन्हे ट्रोल कर रहे हैं. यही उनका काम है और वह सालों तक अपने इस काम के लिए जानी जाएंगी, जहां तुम लोगों को उनका नाम इस्तेमाल करने के लिए 15 मिनिट का फेम मिल गया..'

How much venom this man has against a self made actress #KanganaRanaut!! This is called ‘acting’ idiot. Actors all over the world do that. That is their job. She will be remembered for decades for her hard work in movies. While you got your fifteen minute fame by using her name. pic.twitter.com/y6vRo1eZfu

— Anupam Kher (@AnupamPKher) February 24, 2019