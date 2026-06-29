'मेरी बेटी को विलेन बनाया गया...' तलाक की खबरों के बीच बोले आकांक्षा चमोला के पिता; गौरव खन्ना पर आरोप!

टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला के अलग होने की खबरें सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने रियलिटी शो लॉकअप में बताया कि उनकी गौरव खन्ना संग 10 साल की शादी टूट रही है. दोनों तलाक ले रहे हैं. पिछले 1 साल से वो अलग रह रहे हैं. आकांक्षा ये कहना नहीं भूलीं कि वो आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं. दोनों कंपैटेबल नहीं हैं. साथ में फ्यूचर नहीं देखते.
आकांक्षा के इस खुलासे ने इंटरनेट पर कोहराम मचा दिया है. वहीं अब आकांक्षा के पिता ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है. आकांक्षा के पिता ने ये भी साफ किया कि उनकी बेटी और गौरव पिछले काफी समय से अलग-अलग रह रहे हैं. उन्होंने यह भी इशारा किया कि इस मुश्किल दौर में गौरव ने आकांक्षा को न तो आर्थिक और न ही इमोशनल तौर पर उनकी मदद की. उनके इस बयान के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं.
गौरव खन्ना और आकांक्षा चमोला से रिलेटेड एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए आकांक्षा के पिता ने कई चौंकाने वाले दावे किए. उन्होंने कमेंट में लिखा कि वह आकांक्षा के पिता हैं और उनकी बेटी पिछले एक साल से अंधेरी स्थित उनके घर में रह रही है.
उन्होंने कहा कि जब तक दोनों का आधिकारिक तौर पर तलाक नहीं हो जाता, तब तक वे एक-दूसरे का पब्लिकली पर समर्थन करते रहेंगे. हालांकि, उन्होंने गौरव पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह आकांक्षा को न तो आर्थिक और न ही इमोशनल सहारा दे पाए.
आकांक्षा के पिता का यह भी कहना है कि दोनों के बीच बच्चे से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से बात न करने की सहमति थी, लेकिन गौरव ने जानबूझकर इस मुद्दे पर बात कर लोगों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की. उन्होंने आरोप लगाया कि गौरव की योजना मीडिया में आकांक्षा को गलत तरीके से पेश करने और उन्हें विलेन की तरह दिखाने की थी. हालांकि, अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कमेंट करने वाला शख्स वास्तव में आकांक्षा चमोला के पिता हैं या नहीं.
'लॉक अप सीजन 2' के प्रीमियर एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने अपना सीक्रेट बताते हुए खुलासा किया, 'मैं और गौरव तलाक ले रहे हैं. हम पिछले एक साल से अलग-अलग रह रहे हैं. हमने यह बात पब्लिक नहीं की थी, लेकिन यह मेरा सीक्रेट है. यह हम दोनों का आपसी फैसला था. हम पिछले एक साल से इस बारे में सोच रहे थे. मेरे और गौरव के बीच कोई कड़वाहट नहीं है. हम अब भी एक-दूसरे से बात करते हैं. हम दोनों को नहीं लगता कि हम पार्टनर के तौर पर एक-दूसरे के लिए सही हैं, क्योंकि हम दोनों का भविष्य को लेकर नजरिया बहुत अलग है. हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं है.'