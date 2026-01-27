Advertisement
trendingNow13088561
Hindi Newsबॉलीवुडअनन्या पांडे को लगी किसकी नजर? मिरर सेल्फी में दिखाया वैनिटी वैन का नजारा; सलमान-करिश्मा की फोटो ने खींचा ध्यान

अनन्या पांडे को लगी किसकी नजर? मिरर सेल्फी में दिखाया वैनिटी वैन का नजारा; सलमान-करिश्मा की फोटो ने खींचा ध्यान

80 ​​और 90 के दशक के कई बच्चों की तरह, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने से पहले अपने पसंदीदा सितारों के पोस्टर लगाते थे, अनन्या के मिरर पर भी करिश्मा कपूर और सलमान खान की तस्वीरें लगी थीं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 27, 2026, 10:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अनन्या पांडे को लगी किसकी नजर? मिरर सेल्फी में दिखाया वैनिटी वैन का नजारा; सलमान-करिश्मा की फोटो ने खींचा ध्यान

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने मंगलवार को अपनी वैनिटी वैन से एक मिरर सेल्फी शेयर की. इस मिरर सेल्फी में फैंस को उनके पर्सनल वैनिटी स्पेस की झलक मिली और साथ ही यह भी पता चला कि वह फिलहाल एक चोट से रिकवर हो रही हैं. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई तस्वीर में, एक्ट्रेस ग्रे ओवरसाइज्ड हुडी पहने और हाथ में स्लिंग लगाए दिखीं, जिससे पता चला कि उन्हें चोट लगी है.

अनन्या पांडे ने शेयर की मिरर सेल्फी 

उन्होंने तस्वीर पर एक स्टिकर लगाया था जिस पर लिखा था, '2026 में नजर लग गई.' जिस चीज ने ध्यान खींचा, वह था अनन्या का वैनिटी मिरर, जो बॉलीवुड स्टार करिश्मा कपूर और सलमान खान के पोस्टर्स और कट-आउट से सजा था. 80 ​​और 90 के दशक के कई बच्चों की तरह, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने से पहले अपने पसंदीदा सितारों के पोस्टर लगाते थे, अनन्या के मिरर पर भी करिश्मा कपूर और सलमान खान की तस्वीरें लगी थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

वैनिटी वैन में दिखी सलमान-करिश्मा की फोटो

मजे की बात यह है कि अनन्या के वैनिटी मिरर पर एक स्टिकर भी था, जिस पर लिखा था, ''मैं अपनी फेवरेट हूं'', यह करीना कपूर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जब वी मेट' में उनके आइकॉनिक किरदार गीत का एक पॉपुलर डायलॉग है. अनन्या के हालिया प्रोजेक्ट की बात करें तो, वे आखिरी बार कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आई थीं.

यह फिल्म, जो 25 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर इसे बहुत ठंडा रिस्पॉन्स मिला. अनन्या के बारे में और बात करें तो, एक्ट्रेस ने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड में डेब्यू किया और बाद में 'खाली पीली', 'गहराइयां' और दूसरी फिल्मों में काम किया, जहां उनकी एक्टिंग को बहुत अच्छे रिव्यू मिले. उनकी ओटीटी फिल्म 'सीटीआरएल' में उनके परफॉर्मेंस की फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने तारीफ की.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Aananya Pandey

Trending news

3 साल की बच्ची पर धड़ाम से गिरे गणतंत्र दिवस के लिए लगाए स्पीकर, तोड़ा दम
Maharashtra news
3 साल की बच्ची पर धड़ाम से गिरे गणतंत्र दिवस के लिए लगाए स्पीकर, तोड़ा दम
असम के बारपेटा में बड़ा हादसा,ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी यात्रियों से भरी नाव;कई लापता
Assam news
असम के बारपेटा में बड़ा हादसा,ब्रह्मपुत्र नदी में पलटी यात्रियों से भरी नाव;कई लापता
SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
West Bengal
SIR का नोटिस पाए लोगों की चुनाव आयोग नहीं कर रहा सुनवाई, महुआ मोइत्रा का गंभीर आरोप
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
Assam news
'वे कैसे आ सकते हैं, उनके परिवार में 3 विदेशी हैं..,' हिमंता का गौरव गोगोई पर निशाना
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
Shashi Tharoor
राहुल गांधी से नाराजगी या कोई और वजह, कांग्रेस पार्टी बैठक से थरूर ने फिर बनाई दूरी
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
Punjab news
SYL नहर विवाद पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांगा समाधान, हरियाणा सीएम के साथ की बैठक
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
Karnataka Goverment
भाषण देने पहुंचे सिद्धारमैया के सामने डीके शिवकुमार के लगे नारे, जनता पर भड़के सीएम
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
UGC regulations
'कानून सबको एक जैसा संरक्षण देने वाला...,' UGC के नए नियम पर एक्सपर्ट की राय
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
Congress vs BJP
गणतंत्र दिवस पर राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, जिससे BJP-कांग्रेस में छिड़ी रार?
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले
Eu India Trade Deal
महाराष्ट्र से केरल और... भारत-EU की सुपर-डुपर डील से इन राज्यों की होगी बल्ले-बल्ले