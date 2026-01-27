अनन्या पांडे को लगी किसकी नजर? मिरर सेल्फी में दिखाया वैनिटी वैन का नजारा; सलमान-करिश्मा की फोटो ने खींचा ध्यान

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने मंगलवार को अपनी वैनिटी वैन से एक मिरर सेल्फी शेयर की. इस मिरर सेल्फी में फैंस को उनके पर्सनल वैनिटी स्पेस की झलक मिली और साथ ही यह भी पता चला कि वह फिलहाल एक चोट से रिकवर हो रही हैं. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई तस्वीर में, एक्ट्रेस ग्रे ओवरसाइज्ड हुडी पहने और हाथ में स्लिंग लगाए दिखीं, जिससे पता चला कि उन्हें चोट लगी है.

अनन्या पांडे ने शेयर की मिरर सेल्फी

उन्होंने तस्वीर पर एक स्टिकर लगाया था जिस पर लिखा था, '2026 में नजर लग गई.' जिस चीज ने ध्यान खींचा, वह था अनन्या का वैनिटी मिरर, जो बॉलीवुड स्टार करिश्मा कपूर और सलमान खान के पोस्टर्स और कट-आउट से सजा था. 80 ​​और 90 के दशक के कई बच्चों की तरह, जो इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने से पहले अपने पसंदीदा सितारों के पोस्टर लगाते थे, अनन्या के मिरर पर भी करिश्मा कपूर और सलमान खान की तस्वीरें लगी थीं.

वैनिटी वैन में दिखी सलमान-करिश्मा की फोटो

मजे की बात यह है कि अनन्या के वैनिटी मिरर पर एक स्टिकर भी था, जिस पर लिखा था, ''मैं अपनी फेवरेट हूं'', यह करीना कपूर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'जब वी मेट' में उनके आइकॉनिक किरदार गीत का एक पॉपुलर डायलॉग है. अनन्या के हालिया प्रोजेक्ट की बात करें तो, वे आखिरी बार कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' में नजर आई थीं.

यह फिल्म, जो 25 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई थी, बॉक्स ऑफिस पर इसे बहुत ठंडा रिस्पॉन्स मिला. अनन्या के बारे में और बात करें तो, एक्ट्रेस ने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड में डेब्यू किया और बाद में 'खाली पीली', 'गहराइयां' और दूसरी फिल्मों में काम किया, जहां उनकी एक्टिंग को बहुत अच्छे रिव्यू मिले. उनकी ओटीटी फिल्म 'सीटीआरएल' में उनके परफॉर्मेंस की फैंस और क्रिटिक्स दोनों ने तारीफ की.