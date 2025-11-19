फूड व्लॉग बना मुसीबत! दिल्ली की भीड़ में अर्चना पूरन सिंह के बेटे को लगा थप्पड़, आर्यमन संग हुई धक्कामुक्की

Archana Puran Singh: बॉलीवुड एक्ट्रेस और कॉमेडी शोज की जज अर्चना पूरन सिंह के पति परमीत और बेटा आर्यमन सेठी हाल ही में दिल्ली की गलियों में स्वादिष्ट खाने की तलाश में निकले थे. लेकिन इस फूड ट्रेल के दौरान दोनों के साथ पब्लिक में एक हादसा हो गया. आइए जानते हैं पूरी खबर
पॉपुलर एक्ट्रेस अर्चना सिंह पूरन, उनके पति परमीत और उनके बेटे आर्यमन सेठी बीते दिनों दिल्ली की सैर के दौरान छोटी-छोटी गलियों में टेस्टी फूड की खोज में निकले थे. इस फूड ट्रेल को करते हुए अर्चना का परिवार व्लॉग भी शूट कर रहा था, जो कि बड़ी ही अच्छे जा रहा था. लेकिन कुछ समय बाद ही ये फनी व्लॉग एक्ट्रेस के परिवार के लिए समस्या बन गया. अर्चना अपने परिवार के साथ इस ब्लॉग को शूट करते समय दिल्ली के कमला नगर, बंगाली मार्केट और ग्रेटर कैलाश के एरिया में पहुंची, जहां भीड़ में वो फंस गए.
मजाक बना सबक!
दरअसल अर्चना अपने परिवार के साथ जब भीड़ के इलाके में पहुंची तो फैंस उन्हें देखकर एक्साइटेड हो गए और उनसे मिलने के लिए उनपर ही टूट पड़े, जिससे धक्कामुक्की के दौरान एक्ट्रेस के बेटे को थप्पड़ पड़ गया. इस बात की जानकारी अर्चना पूरन सिंह ने अपने व्लॉग में दी है. अर्चना सिंह के बेटे और पति का ये फनी व्लॉग इस समय गंभीर हादसे में बदल गया, जब एक्ट्रेस ने अपने बेटे आर्यमन को कार से बाहर भेजते हुए कहा, ‘तुम्हें कोई नहीं जानता.’ मगर अर्चना की ये बात उन पर ही भारी पड़ गई और जिससे उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ा.आर्यमन जैसे ही कार से बाहर उतरे, तो फैंस ने उन्हें घेर लिया और लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए धक्का मुक्की करने लगे.
फैंस की बीच में फंसे आर्यमन
इस मामले के बाद आर्यमन ने कार में घर वापस जाते समय हंसते हुए अपनी मां अर्चना से कहा, ‘मम्मी-पापा लोग बहुत ही प्यार से मिलते हैं, लेकिन मुझे धक्के और मुक्के दोनों पड़े. उन्होंने बताया कि लोग उन्हें अपनी ओर खींच रहे थे, जिससे उनकी फोन गिरने वाला था. वहीं आगे व्लॉग में अर्चना का परिवार एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां दुकान का मालिक उनके बेटे को पहचान लेता है और वहां फैंस की भीड़ लग जाती है. वहीं बेटे आर्यमन के मजे लेते हुए अर्चना कहती हैं कि ‘क्या इसने पैसे देकर बुलाया है आपको फोटो खिंचवाने?’
